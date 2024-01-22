https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html

Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы

Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы - РИА Новости, 22.01.2024

Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы

Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:15

2024-01-22T01:15

2024-01-22T01:15

флорида

сша

дональд трамп

рон десантис

джо байден

южная каролина

оон

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего главы государства для победы над действующим американским лидером Джо Байденом. Десантис, который считался главным конкурентом Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, снялся с гонки в пользу экс-президента. "В остающиеся несколько дней до победы Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - говорится в заявлении штаба. Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. "Никки Хейли – кандидат глобалистов и демократов, которые сделают все, что смогут, чтобы остановить движение "Америка прежде всего", - заявил штаб Трампа, вновь обвинив ее в планах повысить налоги, сократить пенсии и расходы на медицинское обеспечение, "открыть границы".

https://ria.ru/20240121/tramp-1922662760.html

https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

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