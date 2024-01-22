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Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы - РИА Новости, 22.01.2024
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01:15 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы - РИА Новости, 22.01.2024
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы
Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T01:15
2024-01-22T01:15
флорида
сша
дональд трамп
рон десантис
джо байден
южная каролина
оон
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего главы государства для победы над действующим американским лидером Джо Байденом. Десантис, который считался главным конкурентом Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, снялся с гонки в пользу экс-президента. "В остающиеся несколько дней до победы Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - говорится в заявлении штаба. Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. "Никки Хейли – кандидат глобалистов и демократов, которые сделают все, что смогут, чтобы остановить движение "Америка прежде всего", - заявил штаб Трампа, вновь обвинив ее в планах повысить налоги, сократить пенсии и расходы на медицинское обеспечение, "открыть границы".
https://ria.ru/20240121/tramp-1922662760.html
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флорида
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флорида, сша, дональд трамп, рон десантис, джо байден, южная каролина, оон, выборы президента сша, в мире
Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис, Джо Байден, Южная Каролина, ООН, Выборы президента США, В мире
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы

Штаб Трампа после выхода Десантиса из гонки призвал республиканцев сплотиться

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего главы государства для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.
Десантис, который считался главным конкурентом Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, снялся с гонки в пользу экс-президента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Вчера, 21:42
"В остающиеся несколько дней до победы Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - говорится в заявлении штаба.
Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
"Никки Хейли – кандидат глобалистов и демократов, которые сделают все, что смогут, чтобы остановить движение "Америка прежде всего", - заявил штаб Трампа, вновь обвинив ее в планах повысить налоги, сократить пенсии и расходы на медицинское обеспечение, "открыть границы".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Эксперт объяснил, почему США заранее винят Россию во вмешательстве в выборы
10 января, 11:42
 
ФлоридаСШАДональд ТрампРон ДесантисДжо БайденЮжная КаролинаООНВыборы президента СШАВ мире
 
 
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