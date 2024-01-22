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Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 22.01.2024 (обновлено: 00:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922859068.html
Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк
Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.01.2024
Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк
Российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, именно оттуда велся обстрел Донецка в воскресенье,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-22T23:17
2024-01-23T00:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
денис пушилин
донецкая народная республика
кировский район
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, именно оттуда велся обстрел Донецка в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. &quot;Стреляли с направления Курахово - населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно&quot;, - сказал Пушилин.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Кировский район
Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк

Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахова в Марьинском районе ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, именно оттуда велся обстрел Донецка в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Стреляли с направления Курахово - населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно", - сказал Пушилин.

Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКировский район
 
 
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