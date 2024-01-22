https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922859068.html

Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк

Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.01.2024

Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк

Российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, именно оттуда велся обстрел Донецка в воскресенье,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-22T23:17

2024-01-22T23:17

2024-01-23T00:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

денис пушилин

донецкая народная республика

кировский район

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, именно оттуда велся обстрел Донецка в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Стреляли с направления Курахово - населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно", - сказал Пушилин.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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Наталья Макарова

в мире, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика, кировский район