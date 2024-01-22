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Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет Storm Shadow - РИА Новости, 22.01.2024
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14:12 22.01.2024 (обновлено: 14:22 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html
Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет Storm Shadow
Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет Storm Shadow - РИА Новости, 22.01.2024
Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:12
2024-01-22T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 727 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240122/pvo-1922765224.html
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безопасность, россия, харьковская область, украина, в мире, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, В мире, Су-25
Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет Storm Shadow

Минобороны: ПВО за сутки сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
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Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 727 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаВ миреСу-25
 
 
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