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Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:07

2024-01-22T06:07

2024-01-22T06:07

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве Уточняется, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. "С помощью беспилотника были выявлены позиции противника. Нам передали координаты. Мы выехали на огневую позицию и отработали по выявленным целям. После выполнения задачи незамедлительно осуществили перемещение в укрытие, откуда нам доложили, что все цели были уничтожены", - процитировали в Минобороны командира тяжелой огнеметной роты с позывным "Ракета".

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россия, в мире, вооруженные силы украины