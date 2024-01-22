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Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/solntsepek-1922684117.html
Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ
Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ
Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:07
2024-01-22T06:07
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве Уточняется, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. "С помощью беспилотника были выявлены позиции противника. Нам передали координаты. Мы выехали на огневую позицию и отработали по выявленным целям. После выполнения задачи незамедлительно осуществили перемещение в укрытие, откуда нам доложили, что все цели были уничтожены", - процитировали в Минобороны командира тяжелой огнеметной роты с позывным "Ракета".
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Экипажи "Солнцепеков" поразили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

Экипажи "Солнцепеков" ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве
Уточняется, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
"С помощью беспилотника были выявлены позиции противника. Нам передали координаты. Мы выехали на огневую позицию и отработали по выявленным целям. После выполнения задачи незамедлительно осуществили перемещение в укрытие, откуда нам доложили, что все цели были уничтожены", - процитировали в Минобороны командира тяжелой огнеметной роты с позывным "Ракета".
Работа ТОС-1А Солнцепек на Угледарском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке
2 января, 05:04
 
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