https://ria.ru/20240122/shtraf-1922798311.html

Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей

Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.01.2024

Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:20

2024-01-22T16:20

2024-01-22T17:19

экономика

россия

apple

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России."Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Там напомнили, что ведомство признало американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты товаров и услуг через App Store еще в июле 2022 года.Как указали в службе, в результате проведенного административного расследования ФАС оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей, а 19 января 2024-го компания оплатила штраф.ФАС сообщала ранее, что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменяли набор функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам загружать свои приложения в App Store.В январе 2023 года ФАС сообщила, что оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением, назначив ей штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231228/apple-1918719997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, apple, федеральная антимонопольная служба (фас россии)