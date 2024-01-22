https://ria.ru/20240122/shtraf-1922798311.html
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.01.2024
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей
Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:20
2024-01-22T16:20
2024-01-22T17:19
экономика
россия
apple
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России."Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Там напомнили, что ведомство признало американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты товаров и услуг через App Store еще в июле 2022 года.Как указали в службе, в результате проведенного административного расследования ФАС оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей, а 19 января 2024-го компания оплатила штраф.ФАС сообщала ранее, что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменяли набор функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам загружать свои приложения в App Store.В январе 2023 года ФАС сообщила, что оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением, назначив ей штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231228/apple-1918719997.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, apple, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Apple, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей
ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, сообщила
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
«
"Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что ведомство признало американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты товаров и услуг через App Store еще в июле 2022 года.
Как указали в службе, в результате проведенного административного расследования ФАС оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей, а 19 января 2024-го компания оплатила штраф.
ФАС сообщала ранее, что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменяли набор функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам загружать свои приложения в App Store.
В январе 2023 года ФАС сообщила, что оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением, назначив ей штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей.
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