https://ria.ru/20240122/shevchuk-1922738718.html

"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане

"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане - РИА Новости, 22.01.2024

"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане

Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:39

2024-01-22T13:39

2024-01-22T13:39

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. Отмечается, что музыканты выступят 12 февраля во Дворце Кино им. А. Навои (Панорама). "Со сцены прозвучат известные песни из всех альбомов с момента основания рок-группы "ДДТ", — говорится в сообщении.После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. За дискредитацию Вооруженных сил РФ и критику российских властей его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Начиная с 2022 года в России начали отменять концерты "ДДТ", из-за чего музыканты сейчас выступают преимущественно за рубежом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрий шевчук, узбекистан, ддт, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес