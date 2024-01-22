https://ria.ru/20240122/shevchuk-1922738718.html
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане - РИА Новости, 22.01.2024
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане
Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:39
2024-01-22T13:39
2024-01-22T13:39
шоубиз
юрий шевчук
узбекистан
ддт
россия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922737721_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_85d7bbd1ef59cdee2f9f7907a125b6b7.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. Отмечается, что музыканты выступят 12 февраля во Дворце Кино им. А. Навои (Панорама). "Со сцены прозвучат известные песни из всех альбомов с момента основания рок-группы "ДДТ", — говорится в сообщении.После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. За дискредитацию Вооруженных сил РФ и критику российских властей его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Начиная с 2022 года в России начали отменять концерты "ДДТ", из-за чего музыканты сейчас выступают преимущественно за рубежом.
https://ria.ru/20240119/arbenina-1922238854.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922737721_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fec5fc9ba9839545a6bb5df5d819cb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шевчук, узбекистан, ддт, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Юрий Шевчук, Узбекистан, ДДТ, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане
Рок-группа "ДДТ" после отмены концертов в России впервые выступит в Узбекистане