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"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане - РИА Новости, 22.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:39 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/shevchuk-1922738718.html
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане - РИА Новости, 22.01.2024
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане
Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:39
2024-01-22T13:39
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. Отмечается, что музыканты выступят 12 февраля во Дворце Кино им. А. Навои (Панорама). &quot;Со сцены прозвучат известные песни из всех альбомов с момента основания рок-группы &quot;ДДТ&quot;, — говорится в сообщении.После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. За дискредитацию Вооруженных сил РФ и критику российских властей его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Начиная с 2022 года в России начали отменять концерты "ДДТ", из-за чего музыканты сейчас выступают преимущественно за рубежом.
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юрий шевчук, узбекистан, ддт, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Юрий Шевчук, Узбекистан, ДДТ, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
"Отмененная в России" группа "ДДТ" анонсировала концерт в Узбекистане

Рок-группа "ДДТ" после отмены концертов в России впервые выступит в Узбекистане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Музыкант Юрий Шевчук и группа "ДДТ" впервые дадут концерт в Узбекистане, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов.
Отмечается, что музыканты выступят 12 февраля во Дворце Кино им. А. Навои (Панорама).
«

"Со сцены прозвучат известные песни из всех альбомов с момента основания рок-группы "ДДТ", — говорится в сообщении.

После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. За дискредитацию Вооруженных сил РФ и критику российских властей его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Начиная с 2022 года в России начали отменять концерты "ДДТ", из-за чего музыканты сейчас выступают преимущественно за рубежом.
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ШоубизЮрий ШевчукУзбекистанДДТРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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