https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html

SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина

SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина - РИА Новости, 22.01.2024

SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости, какими... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:01

2024-01-22T19:01

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости, какими задачами планирует заняться."В качестве доверенного лица президента я буду делать то же, что и делал раньше, только еще лучше: служить России, — прокомментировал музыкант. — Что касается подробностей, и я, и моя команда, сейчас как раз работаем над этим, скоро все обязательно узнаете". По словам исполнителя хитов "Я русский" и "Встанем", стать доверенным лицом главы государства для него "большая честь и ответственность". "Я поддерживаю выдвижение Владимира Путина на пост президента России, потому что в это непростое для страны, да и всего мира, время, он неотступно ведет нашу страну к победе", — заявил Дронов.В этот понедельник SHAMAN, дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе и другие деятели искусства, спорта, науки и образования получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.Документы им передали 22 января в центральном избирательном штабе Путина в Гостином дворе.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, владимир путин, россия