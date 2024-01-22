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SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
19:01 22.01.2024 (обновлено: 19:12 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина - РИА Новости, 22.01.2024
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости, какими... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:01
2024-01-22T19:12
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости, какими задачами планирует заняться."В качестве доверенного лица президента я буду делать то же, что и делал раньше, только еще лучше: служить России, — прокомментировал музыкант. — Что касается подробностей, и я, и моя команда, сейчас как раз работаем над этим, скоро все обязательно узнаете". По словам исполнителя хитов "Я русский" и "Встанем", стать доверенным лицом главы государства для него "большая честь и ответственность". &quot;Я поддерживаю выдвижение Владимира Путина на пост президента России, потому что в это непростое для страны, да и всего мира, время, он неотступно ведет нашу страну к победе&quot;, — заявил Дронов.В этот понедельник SHAMAN, дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе и другие деятели искусства, спорта, науки и образования получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.Документы им передали 22 января в центральном избирательном штабе Путина в Гостином дворе.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, владимир путин, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Знаменитости, Владимир Путин, Россия
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина

Ставший доверенным лицом Путина SHAMAN сказал, что продолжит "служить России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости, какими задачами планирует заняться.
«
"В качестве доверенного лица президента я буду делать то же, что и делал раньше, только еще лучше: служить России, — прокомментировал музыкант. — Что касается подробностей, и я, и моя команда, сейчас как раз работаем над этим, скоро все обязательно узнаете".
По словам исполнителя хитов "Я русский" и "Встанем", стать доверенным лицом главы государства для него "большая честь и ответственность".
«

"Я поддерживаю выдвижение Владимира Путина на пост президента России, потому что в это непростое для страны, да и всего мира, время, он неотступно ведет нашу страну к победе", — заявил Дронов.

В этот понедельник SHAMAN, дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе и другие деятели искусства, спорта, науки и образования получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
Документы им передали 22 января в центральном избирательном штабе Путина в Гостином дворе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Альтист и дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью
11 января, 12:46
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаSHAMAN (Ярослав Дронов)ЗнаменитостиВладимир ПутинРоссия
 
 
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