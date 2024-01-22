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Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов - РИА Новости, 22.01.2024
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19:14 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sezd-1922834471.html
Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов
Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов - РИА Новости, 22.01.2024
Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов
Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов России, сообщил РИА Новости председатель ФНПР Михаил Шмаков. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:14
2024-01-22T19:14
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
политика
россия
михаил шмаков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов России, сообщил РИА Новости председатель ФНПР Михаил Шмаков.Ранее в официальном телеграм-канале ФНПР сообщили, что 12-й съезд пройдет 3-5 апреля."Также я пригласил Владимира Владимировича принять участие в нашем съезде - 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России. И он обещал быть на нашем съезде", - сказал Шмаков.
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федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, политика, россия, михаил шмаков
Федерация независимых профсоюзов России, Владимир Путин, Политика, Россия, Михаил Шмаков
Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов

Шмаков во время встречи с Путиным пригласил его на 12-й съезд ФНПР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов России, сообщил РИА Новости председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Ранее в официальном телеграм-канале ФНПР сообщили, что 12-й съезд пройдет 3-5 апреля.
«
"Также я пригласил Владимира Владимировича принять участие в нашем съезде - 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России. И он обещал быть на нашем съезде", - сказал Шмаков.
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