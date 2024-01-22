https://ria.ru/20240122/sezd-1922834471.html

Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов

Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов - РИА Новости, 22.01.2024

Путин пообещал посетить съезд Федерации профсоюзов

Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов России, сообщил РИА Новости председатель ФНПР Михаил Шмаков. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:14

2024-01-22T19:14

2024-01-22T19:14

федерация независимых профсоюзов россии

владимир путин

политика

россия

михаил шмаков

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов России, сообщил РИА Новости председатель ФНПР Михаил Шмаков.Ранее в официальном телеграм-канале ФНПР сообщили, что 12-й съезд пройдет 3-5 апреля."Также я пригласил Владимира Владимировича принять участие в нашем съезде - 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России. И он обещал быть на нашем съезде", - сказал Шмаков.

https://ria.ru/20240122/profsoyuzy-1922779939.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, политика, россия, михаил шмаков