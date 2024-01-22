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Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях - РИА Новости, 22.01.2024
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20:27 22.01.2024 (обновлено: 21:14 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях - РИА Новости, 22.01.2024
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях
Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:27
2024-01-22T21:14
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка.Как уточняется, кредитная организация обратилась в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в долларах взносы в различные международные некоммерческие организации. &quot;До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях&quot;, — говорится в сообщении.Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против него и ряда других.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
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экономика, украина, сша, совкомбанк, оон
Экономика, Украина, США, Совкомбанк, ООН
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях

Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка.
Как уточняется, кредитная организация обратилась в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в долларах взносы в различные международные некоммерческие организации.
«

"До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", — говорится в сообщении.

Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против него и ряда других.
На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
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