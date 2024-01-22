https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html

Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях

Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях - РИА Новости, 22.01.2024

Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях

Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:27

2024-01-22T20:27

2024-01-22T21:14

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка.Как уточняется, кредитная организация обратилась в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в долларах взносы в различные международные некоммерческие организации. "До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", — говорится в сообщении.Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против него и ряда других.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.

https://ria.ru/20240116/bank-1921584067.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, сша, совкомбанк, оон