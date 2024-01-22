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Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях - РИА Новости, 22.01.2024
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях
Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:27
2024-01-22T20:27
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях, следует из сообщения Совкомбанка.Как уточняется, кредитная организация обратилась в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в долларах взносы в различные международные некоммерческие организации. "До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", — говорится в сообщении.Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против него и ряда других.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
https://ria.ru/20240116/bank-1921584067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, сша, совкомбанк, оон
Экономика, Украина, США, Совкомбанк, ООН
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях