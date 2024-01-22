https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922849773.html

ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель

ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель - РИА Новости, 22.01.2024

ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T21:19

2024-01-22T21:19

2024-01-22T21:19

в мире

западный берег реки иордан

жозеп боррель

евросоюз

аджа лябиб

брюссель

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922845846_0:0:2069:1165_1920x0_80_0_0_f5a7de68e439dcbd4e97e848162f0df6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, он рассчитывает, что договоренность будет достигнута в ближайшее время. "Работа над санкциями продолжается, она идет в рамках санкционного режима за нарушения прав человека, я надеюсь, что скоро будет достигнута договоренность", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20240122/konflikt-1915630213.html

западный берег реки иордан

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, западный берег реки иордан, жозеп боррель, евросоюз, аджа лябиб, брюссель, бельгия