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ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель - РИА Новости, 22.01.2024
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21:19 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922849773.html
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель - РИА Новости, 22.01.2024
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:19
2024-01-22T21:19
в мире
западный берег реки иордан
жозеп боррель
евросоюз
аджа лябиб
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, он рассчитывает, что договоренность будет достигнута в ближайшее время. "Работа над санкциями продолжается, она идет в рамках санкционного режима за нарушения прав человека, я надеюсь, что скоро будет достигнута договоренность", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20240122/konflikt-1915630213.html
западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, жозеп боррель, евросоюз, аджа лябиб, брюссель, бельгия
В мире, Западный берег реки Иордан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Аджа Лябиб, Брюссель, Бельгия
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель

Боррель: ЕС продолжает работать над санкциями против израильских поселенцев

© AFP 2024 / VIRGINIA MAYOВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AFP 2024 / VIRGINIA MAYO
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, он рассчитывает, что договоренность будет достигнута в ближайшее время.
«
"Работа над санкциями продолжается, она идет в рамках санкционного режима за нарушения прав человека, я надеюсь, что скоро будет достигнута договоренность", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел.
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.
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В миреЗападный берег реки ИорданЖозеп БоррельЕвросоюзАджа ЛябибБрюссельБельгия
 
 
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