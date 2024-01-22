https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922849773.html
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель - РИА Новости, 22.01.2024
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:19
2024-01-22T21:19
2024-01-22T21:19
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, он рассчитывает, что договоренность будет достигнута в ближайшее время. "Работа над санкциями продолжается, она идет в рамках санкционного режима за нарушения прав человека, я надеюсь, что скоро будет достигнута договоренность", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20240122/konflikt-1915630213.html
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в мире, западный берег реки иордан, жозеп боррель, евросоюз, аджа лябиб, брюссель, бельгия
В мире, Западный берег реки Иордан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Аджа Лябиб, Брюссель, Бельгия
ЕС работает над санкциям против израильских поселенцев, заявил Боррель
Боррель: ЕС продолжает работать над санкциями против израильских поселенцев