https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922802751.html

Сийярто назвал работу над 13-м пакетом санкций ЕС видимостью деятельности

Сийярто назвал работу над 13-м пакетом санкций ЕС видимостью деятельности - РИА Новости, 22.01.2024

Сийярто назвал работу над 13-м пакетом санкций ЕС видимостью деятельности

В 13-й пакет антироссийских санкций на заседании глав МИД стран ЕС предлагали включить запрет на экспорт в Россию средств и деталей, которые можно использовать... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:43

2024-01-22T16:43

2024-01-22T16:58

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экономика

санкции в отношении россии

петер сийярто

венгрия

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БУДАПЕШТ, 22 янв - РИА Новости. В 13-й пакет антироссийских санкций на заседании глав МИД стран ЕС предлагали включить запрет на экспорт в Россию средств и деталей, которые можно использовать в военной промышленности, новые сферы и новых людей, однако это только видимость деятельности со стороны стран ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается набросок 13-го пакета санкций, то... некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности. По-моему, это главный руководящий принцип. Конечно, прозвучали предложения внести в список новые сферы, новых людей, запретить экспорт в Россию средств и деталей, которые можно использовать в военной промышленности. Я уже и не знаю, что осталось после предыдущих 12 пакетов санкций", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.По его словам, предыдущие 12 пакетов санкций не приблизили завершение конфликта на Украине, при этом навредив европейской экономике больше, чем российской. Венгрия выступает против включения в 13-й пакет санкций против российской атомной отрасли, отметил Сийярто.

https://ria.ru/20240120/orban-1922485623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии, петер сийярто, венгрия