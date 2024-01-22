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В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.01.2024
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12:03 22.01.2024 (обновлено: 12:11 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922733700.html
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.01.2024
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС
Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:03
2024-01-22T12:11
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
александр грушко
жозеп боррель
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся 13-й пакет санкций ЕС."Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры" , - сказал он журналистам.Ранее высокопоставленный европейский источник ранее сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, александр грушко, жозеп боррель
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Александр Грушко, Жозеп Боррель
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС

Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на готовящийся 13-й пакет санкций ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся 13-й пакет санкций ЕС.
"Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры" , - сказал он журналистам.
Ранее высокопоставленный европейский источник ранее сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
19 января, 17:26
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииАлександр ГрушкоЖозеп Боррель
 
 
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