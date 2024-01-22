https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922733700.html
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.01.2024
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС
Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:03
2024-01-22T12:03
2024-01-22T12:11
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
александр грушко
жозеп боррель
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся 13-й пакет санкций ЕС."Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры" , - сказал он журналистам.Ранее высокопоставленный европейский источник ранее сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20240119/sanktsii-1922396314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, александр грушко, жозеп боррель
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Александр Грушко, Жозеп Боррель
В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС
Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на готовящийся 13-й пакет санкций ЕС