https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922733700.html

В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС

В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.01.2024

В МИД прокомментировали подготовку 13-го пакета санкций ЕС

Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:03

2024-01-22T12:03

2024-01-22T12:11

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

александр грушко

жозеп боррель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, ответ России на это последует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся 13-й пакет санкций ЕС."Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры" , - сказал он журналистам.Ранее высокопоставленный европейский источник ранее сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20240119/sanktsii-1922396314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, александр грушко, жозеп боррель