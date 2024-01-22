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Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорта через Россию - РИА Новости, 22.01.2024
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11:34 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922728034.html
Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорта через Россию
Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорта через Россию - РИА Новости, 22.01.2024
Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорта через Россию
Литва призывает ЕС расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию России, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис газете... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:34
2024-01-22T11:34
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Литва призывает ЕС расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию России, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис газете Financial Times. Ландсбергис планирует выступить за ужесточение режима на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. По его словам, многие товары, проходящие транзитом через Россию по пути в третьи страны, в действительности не покидают российскую территорию. "Лучше всего, если мы примем решение, что вы не можете направлять товары транзитом через Россию. Вы не можете посылать их через Россию, потому что мы не верим, что сможем это контролировать", - сказал литовский министр газете. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html
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россия, литва, москва, владимир путин, габриэлюс ландсбергис, евросоюз, в мире
Россия, Литва, Москва, Владимир Путин, Габриэлюс Ландсбергис, Евросоюз, В мире
Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорта через Россию

Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорт промтоваров через Россию

© РИА Новости / Надежда Кульбине | Перейти в медиабанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Литва призывает ЕС расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию России, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис газете Financial Times.
Ландсбергис планирует выступить за ужесточение режима на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. По его словам, многие товары, проходящие транзитом через Россию по пути в третьи страны, в действительности не покидают российскую территорию.
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"Лучше всего, если мы примем решение, что вы не можете направлять товары транзитом через Россию. Вы не можете посылать их через Россию, потому что мы не верим, что сможем это контролировать", - сказал литовский министр газете.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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