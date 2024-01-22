https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html

Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан

Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан - РИА Новости, 22.01.2024

Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан

Представители министерства авиации и транспорта Афганистана заявили, что маршрут разбившегося Falcon 10 заранее не планировался в воздушном пространстве страны, РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:07

2024-01-22T10:07

2024-01-22T10:07

афганистан

россия

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представители министерства авиации и транспорта Афганистана заявили, что маршрут разбившегося Falcon 10 заранее не планировался в воздушном пространстве страны, отклонение от курса произошло из-за возникших во время полета технических проблем, сообщает афганское радио Hurriyat. "Представители министерства авиации и транспорта уточнили, что маршрут самолета не был заранее запланирован в воздушном пространстве Афганистана. Отклонение произошло из-за технических сложностей, возникших во время полета", - говорится в сообщении радио в социальной сети X. Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.

https://ria.ru/20240122/passazhir-1922680335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире