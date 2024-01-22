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В АТОР сообщили, сколько стоят туры в Японию на цветение сакуры

В АТОР сообщили, сколько стоят туры в Японию на цветение сакуры - РИА Новости, 22.01.2024

В АТОР сообщили, сколько стоят туры в Японию на цветение сакуры

В Японии опубликовали официальный прогноз цветения сакуры весной 2024 года, эксперты узнали у туроператоров, сколько стоят путевки и авиабилеты на этот высокий... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:18

2024-01-22T16:18

2024-01-22T16:18

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Японии опубликовали официальный прогноз цветения сакуры весной 2024 года, эксперты узнали у туроператоров, сколько стоят путевки и авиабилеты на этот высокий период, сообщает АТОР.Национальное Метеорологическое агентство Японии опубликовало прогноз цветения сакуры в 2024 году. Название этого периода — "ханами" — дословно можно перевести как "любование цветами". Сезон начнется 20 марта на самом юге на острове Кюсю и закончится в начале мая на севере страны – Хоккайдо. В Токио старт цветения прогнозируется на 23 марта, а пик ожидается 30 марта."Спрос на Сакуру каждый год стабилен, это самое популярное время для посещения Японии", – отметили в "Русском Экспрессе". Как добавили в компании ITM group, в целом объемы продаж отстают от допандемийного уровня: сказывается отсутствие прямых рейсов.По наблюдениям туроператоров, любоваться сакурой в Японии россияне предпочитают в составе организованных туров. Соотношение групповых и индивидуальных бронирований оценивается как 70 к 30. Чаще всего туристы покупают длительные, на 8-9 ночей туры, чтобы успеть посмотреть как можно больше."Оптимальный маршрут: Токио – Фудзияма – Нагоя- Киото – Кобе – Окаяма – Хиросима –Осака – Нара", – отмечают в BSI Group.Если туристы окажутся только в Токио, полюбоваться цветением сакуры можно в парке Уэно. Здесь вдоль аллеи и живописного пруда высажено более 1000 вишневых деревьев.Созерцать цветение можно в любое время суток, ночью это не менее красиво. Обычно в парках развешивают гирлянды и освещают каналы.В этот период по стране активно путешествуют и сами японцы. Пока места в отелях еще можно найти. В PAC Group напомнили, что в связи с высоким спросом ближе к дате заезда стоимость номера в отеле может повыситься.По информации участников туррынка, самый недорогой способ добраться до Японии сегодня – это стыковочные перелеты из Москвы в Токио через Китай. Эксперты советуют рейсы China Southern и Air China с пересадкой в Пекине. Билеты с багажом в обе стороны обойдутся в 78-90 тысяч рублей на человека.У BSI Group групповой тур "Любование сакурой" на 10 дней (восемь экскурсий, вылет 26 марта, проживание в отелях “три звезды”) стоит от 576 тысяч рублей на двоих."Русский Экспресс" предлагает путешествие "С Востока на Запад. Сакура" (семь ночей, отели “две и три звезды”) за 364 тысячи. рублей на двоих без перелета. PAC Group тур "Токио: вчера и сегодня" (7 ночей, отели “две и три звезды”) – от 432 тысяч рублей на двоих без перелета. У China Travel вариант "Классическая Япония" (8 дней) – от 316 тысяч рублей на двоих без авиабилетов.

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новости - туризм, япония, токио, хоккайдо, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм