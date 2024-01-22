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На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 22.01.2024
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07:09 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922686024.html
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 22.01.2024
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на вторник в восьми муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T07:09
2024-01-22T07:09
сахалин
россия
происшествия
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на вторник в восьми муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Днем 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18-23 метра в секунду, на юго-востоке метель", - отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Спасатели направили в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. По прогнозам синоптиков, во вторник на территории Долинского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска возможен сход снежных лавин.
https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html
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россия
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сахалин, россия, происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Россия, Происшествия, Южно-Сахалинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС Сахалина объявило экстренное предупреждение из-за циклона на юге региона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на вторник в восьми муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
«
"Днем 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18-23 метра в секунду, на юго-востоке метель", - отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Спасатели направили в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По прогнозам синоптиков, во вторник на территории Долинского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска возможен сход снежных лавин.
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СахалинРоссияПроисшествияЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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