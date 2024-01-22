https://ria.ru/20240122/ryabkov-1922691305.html

Сергей Рябков: проект США слепить из Украины "анти-Россию" провалился

Сергей Рябков: проект США слепить из Украины "анти-Россию" провалился - РИА Новости, 22.01.2024

Сергей Рябков: проект США слепить из Украины "анти-Россию" провалился

Большинство двусторонних соглашений между Россией и США в стратегической сфере утратили актуальность из-за действий Вашингтона, а те, что пока еще сохранились... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:00

2024-01-22T10:00

2024-01-22T10:00

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Большинство двусторонних соглашений между Россией и США в стратегической сфере утратили актуальность из-за действий Вашингтона, а те, что пока еще сохранились могут стать жертвами антироссийской политики Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В интервью РИА Новости высокопоставленный дипломат рассказал о том, могут ли Москва и Вашингтон в условиях нынешних сложных отношений договориться о совместной "политической акции", чтобы подтвердить приверженность концепции "нулевого полетного задания", а также о том, будет ли Россия засчитывать новейшие ракетные комплексы "Сармат" в количественных потолках, разрешенных по Договору о стратегических наступательных вооружениях.– В отсутствие де-факто работающих договоров между Россией и США, насколько реалистичным вам видится сценарий, при котором обе страны могли бы заново подтвердить приверженность принципам Московской декларации 1994 года, заключающимся в отказе от нацеливания стратегических ядерных ракет друг на друга? Остаются ли в силе для России политические договоренности, зафиксированные в данном документе?– Прежде всего хотел бы обратить ваше внимание, что тема взаимного отказа от нацеливания стратегических ракет фигурирует не только в упомянутой вами двусторонней декларации 1994 года, но и, в частности, в совместном заявлении лидеров стран ядерной "пятерки" от 3 января 2022 года.Что касается российско-американского контекста, то мы не видим необходимости каким-либо образом выделять этот элемент из массива договоренностей, деклараций и соглашений с США в стратегической сфере, подавляющее большинство из которых утратило сейчас актуальность по вине Вашингтона, а те, что еще сохранились, в любой момент тоже могут стать жертвами его деструктивной антироссийской политики.В целом отмечу, что в наших отношениях с США мы пришли к такой ситуации, когда нет никакого фундамента для совместных или скоординированных политических акций, тем более – в области безопасности. В условиях ведущейся против нас Вашингтоном тотальной гибридной войны это не представляется ни уместным, ни оправданным.– Как долго Россия готова сохранять установленные ДСНВ "потолки" для стратегических наступательных вооружений с учетом истечения срока действия договора в начале 2026 года?– Ответ на ваш вопрос во многом в нем же и содержится. На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных договором, в пределах срока его действия. Но, опять же, будем следовать этому подходу при том условии, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Вашингтона не обессмыслят для нас такую задачу. Ситуацию, которая будет складываться ближе к истечению действия ДСНВ, появится резон анализировать и оценивать по мере приближения к февралю 2026 года. Сейчас об этом рассуждать преждевременно.– Запрашивала ли Москва информацию у Вашингтона о возможных ядерных рисках, связанных с отсутствием на рабочем месте министра обороны США Ллойда Остина вследствие болезни, и вероятных перебоях в цепочке командования? Насколько, на ваш взгляд, госпитализация Остина угрожала нашему взаимодействию с США в ядерной сфере?– Разумеется, нами самым тщательным образом отслеживаются все пертурбации, которые способны повлиять на стабильность в стратегической сфере. В данном конкретном случае мы не посчитали, что имеются достаточные основания для задействования соответствующих "горячих линий", установленных между Москвой и Вашингтоном.Что же касается нашего, как вы выразились, "взаимодействия с США в ядерной сфере", то в результате деструктивной линии американского руководства оно уже и так практически сведено к нулю.– Как планы Москвы поставить на боевое дежурство стратегические ракетные комплексы "Сармат" в нынешнем году, которые не учитываются в потолках ДСНВ, могут повлиять на общую ситуацию со стратегической стабильностью в отношениях России и США? Готова ли будет наша страна добровольно включить данное вооружение в засчет по договору по аналогии с ракетами "Авангард"?– Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Очевидно, что с учетом приостановления действия договора засчет по нему вооружений отчасти превращается в умозрительное мероприятие. В то же время, не углубляясь в детали, отмечу, что в период до "заморозки" ДСНВ предусмотренные им механизмы введения в поле договора межконтинентальных баллистических ракет нового типа соблюдались и в отношении стратегического комплекса "Сармат".Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение. Российские стратегические ядерные силы – "дышащий организм". Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов. Поэтому резких скачков в количественном плане не происходит.– Ранее в Москве говорили, что не готовы принять предложенную Вашингтоном формулу "обособления" вопросов контроля над вооружениями от общего состояния двусторонних отношений, и главным условием для возобновления любых переговоров по стратегической стабильности называли отказ от антироссийского курса США. Могла бы Россия пересмотреть свою позицию, например, в вопросе обмена информацией с США, предусмотренной ДСНВ, в случае если Вашингтон сократит объем военной помощи Киеву?– Развёрнутый комментарий по российской позиции относительно иезуитских идей США об "обособлении" контроля над вооружениями от общего негативного военно-политического фона дал на прошлой неделе министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Его комментарий носит исчерпывающий характер, в том числе, в части условий, при которых мы могли бы пересмотреть свой подход, базирующийся на неприемлемости так называемой "компартментализации" контроля над вооружениями. Напомню: министр заявил о том, что любое гипотетическое взаимодействие в будущем по стратделам потребовало бы от Вашингтона предварительного отказа от курса на подрыв безопасности России и от демонстративного неуважения к нашим коренным интересам.Кроме того, рассмотрение стратегической тематики потребовало бы от США готовности к комплексной работе с учетом всех факторов в их взаимосвязи и с акцентом на устранение критически значимых противоречий в области безопасности. Поэтому мне не хотелось бы, что называется, "расщеплять волос" и дробить расклады в стратегической сфере на отдельные элементы. На данном этапе рекомендовал бы всем интересующимся указанной проблематикой сфокусироваться на приоритетной важности тех фундаментальных моментов, которые были выделены министром.– Как вы считаете, каковы шансы достичь договоренности о создании общего режима уведомлений о баллистических ракетных пусках в рамках ядерной "пятерки"? Есть ли прогресс в переговорах по данному вопросу? Определены ли уже дата проведения встречи ядерной "пятерки" и повестка дня?– Переговоры по данному вопросу в ядерной "пятерке" не ведутся. Можно упомянуть лишь о нескольких эпизодах обсуждения ранее выдвинутой США соответствующей инициативы, которое показало, что идея не является консенсусной.Если говорить о российской позиции, то для нас реализация подобного предложения не несет какой-либо существенной "добавленной стоимости". У нас есть соответствующие соглашения с США и с Китаем. Но главное: в нынешних обстоятельствах возникает все тот же вопрос о политической целесообразности и своевременности каких-либо совместных с Западом шагов в области безопасности на фоне враждебного антироссийского курса, осуществляемого нашими оппонентами. Мы на этот вопрос ответили.– Двадцать первого февраля исполняется 10 лет с момента госпереворота на Украине, открыто поддержанного США и рядом стран Запада. Есть ли поводы у Вашингтона отмечать данный юбилей?– Спросите у Вашингтона. На мой взгляд, американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился.– Может ли третья страна быть подключена к российско-американским переговорам по обмену заключенным?– Наш подход неизменен – мы не комментируем ход диалога по обмену гражданами, отбывающими заключение в России и США. Этот вопрос очень деликатный и не терпящий публичного обсуждения, если не сказать "смакования", чем порой так любят заниматься американские СМИ с подачи нынешней администрации.При этом, не вдаваясь в подробности, хотел бы отметить, что для освобождения россиян рассматриваются различные варианты с учетом различных обстоятельств, прежде всего, гуманитарного характера. Контакты идут по линии "партнерского канала" спецслужб, причем обе стороны, и в первую очередь американская, настаивают на полной конфиденциальности. Но в угоду внутриполитической конъюнктуре и с явным расчетом навязать выгодные себе условия Белый дом регулярно организует "сливы" и "утечки". Конкретные судьбы при этом в расчет не берутся, а превалируют соображения пиара.Именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз доказывало свою эффективность. Примеры тому – возвращение на Родину предпринимателя Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко.– Как в Москве оценивают отказ Аргентины присоединиться к БРИКС? Будет ли президент Аргентины приглашен на встречи БРИКС в формате "аутрич"? Планируют ли страны БРИКС в самое ближайшее время "заменить" Аргентину в объединении какой-либо другой страной? И как отказ Аргентины повлияет на работу БРИКС в новом расширенном формате?– Новая администрация Аргентины обозначила, что на сегодняшний день не видит страну в БРИКС. Получено соответствующее послание президента Хавьера Милея. Мы с уважением относимся к суверенному выбору властей в Буэнос-Айресе.В то же время решение Аргентины никак не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие по всем трем магистральным направлениям: в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов. Как мы уже неоднократно говорили, важнейшая задача российского председательства в текущем году – органичная интеграция новых участников во всю архитектуру сотрудничества.Вопроса о "замене" на другую страну на повестке дня не стоит, поскольку лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге адресовали приглашение в объединение конкретным государствам. Это не футбольный матч, где на замену одному игроку на поле выпускают другого. БРИКС – самодостаточное объединение со своими традициями, процедурами и ценностями. И процесс расширения – не самоцель, а свидетельство роста международного авторитета объединения. В любом случае любые решения на этот счет будут приниматься всеми участниками консенсусом.При этом мы не можем игнорировать широкий интерес к объединению со стороны глобального большинства. Намерение углубить взаимодействие с БРИКС в той или иной форме выразило уже порядка 30 развивающихся стран. Напомню также, что Йоханнесбургская декларация содержит поручение о доработке модальностей категории государств-партнеров и подготовки списка возможных кандидатов в нее к следующему саммиту объединения.Что касается приглашения президента Аргентины на сессию саммита в формате "аутрич"/"БРИКС плюс", то говорить об этом преждевременно. Список приглашенных будет сформирован позднее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, сергей лавров, сергей рябков, россия, сша, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)