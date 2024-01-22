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Рэпер ST стал отцом во второй раз - РИА Новости, 22.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:19 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/reper-1922729977.html
Рэпер ST стал отцом во второй раз
Рэпер ST стал отцом во второй раз - РИА Новости, 22.01.2024
Рэпер ST стал отцом во второй раз
Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал в своем Телеграм-канале о рождении второй дочери. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:19
2024-01-22T12:19
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал в своем Телеграм-канале о рождении второй дочери.&quot;Доченька, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в семью!&quot; — подписал пост артист.К тексту исполнитель приложил несколько снимков из роддома с супругой моделью и блогером Ассоль Васильевой и новорожденной.Как называли малышку, знаменитости пока не раскрыли. Но ранее они делились, что думают об имени Эльза. Пост рэпера набрал сотни комментариев со словами поздравлений. Поклонники пожелали семье ST здоровья и счастья.Рэпер Александр Степанов и блогер Ассоль Васильева поженились в 2015 году. В 2020 году у них родилась дочь Эстель. В августе пара сообщила, что ждет пополнение в семье.
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знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Рэпер ST стал отцом во второй раз

Рэпер ST и модель Ассоль стали родителями во второй раз

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль Васильева
Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль Васильева - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль Васильева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал в своем Телеграм-канале о рождении второй дочери.
«

"Доченька, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в семью!" — подписал пост артист.

К тексту исполнитель приложил несколько снимков из роддома с супругой моделью и блогером Ассоль Васильевой и новорожденной.
Как называли малышку, знаменитости пока не раскрыли. Но ранее они делились, что думают об имени Эльза.
Пост рэпера набрал сотни комментариев со словами поздравлений. Поклонники пожелали семье ST здоровья и счастья.
Рэпер Александр Степанов и блогер Ассоль Васильева поженились в 2015 году.
В 2020 году у них родилась дочь Эстель. В августе пара сообщила, что ждет пополнение в семье.
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