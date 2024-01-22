https://ria.ru/20240122/reper-1922729977.html

Рэпер ST стал отцом во второй раз

Рэпер ST стал отцом во второй раз - РИА Новости, 22.01.2024

Рэпер ST стал отцом во второй раз

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал в своем Телеграм-канале о рождении второй дочери. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:19

2024-01-22T12:19

2024-01-22T12:19

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал в своем Телеграм-канале о рождении второй дочери."Доченька, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в семью!" — подписал пост артист.К тексту исполнитель приложил несколько снимков из роддома с супругой моделью и блогером Ассоль Васильевой и новорожденной.Как называли малышку, знаменитости пока не раскрыли. Но ранее они делились, что думают об имени Эльза. Пост рэпера набрал сотни комментариев со словами поздравлений. Поклонники пожелали семье ST здоровья и счастья.Рэпер Александр Степанов и блогер Ассоль Васильева поженились в 2015 году. В 2020 году у них родилась дочь Эстель. В августе пара сообщила, что ждет пополнение в семье.

https://ria.ru/20230209/khanna-1850952824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес