https://ria.ru/20240122/regiony-1922775227.html

Депутат Госдумы прокомментировал указ Зеленского о российских регионах

Депутат Госдумы прокомментировал указ Зеленского о российских регионах - РИА Новости, 22.01.2024

Депутат Госдумы прокомментировал указ Зеленского о российских регионах

Кубань и Дон как и раньше остаются форпостом России, а новое выступление киевского руководства - это попытка скрыть катастрофу украинского режима, заявил РИА... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:58

2024-01-22T14:58

2024-01-22T14:58

россия

краснодарский край

украина

сергей алтухов

владимир зеленский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Кубань и Дон как и раньше остаются форпостом России, а новое выступление киевского руководства - это попытка скрыть катастрофу украинского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, комментируя подписанный Владимиром Зеленским указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "От Киева отворачиваются все. Поэтому руководство делает то, что умеет: выступает в разговорном жанре стендапа и пытается наступать там, где может - на фронтах слов и выражений. Выглядит это, конечно, нелепо и смешно, особенно на контрасте с тем фактом, что весь восток Украины от Харькова до Геническа – это русские территории. Что касается Кубани и Дона, это форпост России. Был, есть и будет. Наши ребята доказывают это каждый день, отстаивая интересы страны в зоне проведения СВО. Снова и снова подтверждая, что Родина у нас одна, и это точно не "гетманьская батькивщина", - сказал Алтухов. По мнению депутата, киевский режим обращается к "символической мишуре", чтобы скрыть три катастрофы. "Полную недееспособность в военном плане на линии соприкосновения и провал широко анонсируемого год назад контрнаступа. Катастрофу экономическую: Украина сейчас фактически экономически труп, полностью зависимый от финансовых вливаний западных стран. А также катастрофу моральную – завиральные идеи о борьбе до последнего украинца уже не находят поддержки ни внутри страны, ни вовне", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240122/bezumtsy-1922717740.html

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922772984.html

россия

краснодарский край

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, краснодарский край, украина, сергей алтухов, владимир зеленский, госдума рф