https://ria.ru/20240122/rebenok-1922730736.html

Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале

Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале - РИА Новости, 22.01.2024

Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале

Пятимесячная девочка скончалась в Первоуральске после того, как отец накрыл ее одеялом из-за плача, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:47

2024-01-22T11:47

2024-01-22T11:47

происшествия

первоуральск

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Пятимесячная девочка скончалась в Первоуральске после того, как отец накрыл ее одеялом из-за плача, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, вечером в воскресенье жительница Первоуральска уложила пятимесячную дочь спать, но из-за того, что длительное время ребенок плакал, отец девочки укрыл ее одеялом, после чего младенец перестал плакать. "Подойдя к кроватке ребенка около 20.00 (18.00 мск), мать обнаружила, что девочка умерла. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребенка", - говорится в сообщении. Свою проверку организовал и СУСК по Свердловской области. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти девочки. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья проживает в однокомнатной квартире, на учете в ПДН не состояла. Ребенок воспитывался в полной семье. Мать девочки 1998 года рождения работала продавцом в магазине, а отец был разнорабочим и ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. "Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от 5 до 10 часов на момент обнаружения", - уточнил представитель полиции.

https://ria.ru/20240120/rebenok-1922486628.html

https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html

первоуральск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых