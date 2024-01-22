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Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале - РИА Новости, 22.01.2024
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11:47 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/rebenok-1922730736.html
Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале
Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале - РИА Новости, 22.01.2024
Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале
Пятимесячная девочка скончалась в Первоуральске после того, как отец накрыл ее одеялом из-за плача, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:47
2024-01-22T11:47
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Пятимесячная девочка скончалась в Первоуральске после того, как отец накрыл ее одеялом из-за плача, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, вечером в воскресенье жительница Первоуральска уложила пятимесячную дочь спать, но из-за того, что длительное время ребенок плакал, отец девочки укрыл ее одеялом, после чего младенец перестал плакать. "Подойдя к кроватке ребенка около 20.00 (18.00 мск), мать обнаружила, что девочка умерла. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребенка", - говорится в сообщении. Свою проверку организовал и СУСК по Свердловской области. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти девочки. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья проживает в однокомнатной квартире, на учете в ПДН не состояла. Ребенок воспитывался в полной семье. Мать девочки 1998 года рождения работала продавцом в магазине, а отец был разнорабочим и ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. "Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от 5 до 10 часов на момент обнаружения", - уточнил представитель полиции.
https://ria.ru/20240120/rebenok-1922486628.html
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первоуральск
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происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых
Правоохранители проводят проверку после смерти младенца на Урале

На Урале девочка умерла после того, как отец накрыл ее одеялом из-за плача

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Пятимесячная девочка скончалась в Первоуральске после того, как отец накрыл ее одеялом из-за плача, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером в воскресенье жительница Первоуральска уложила пятимесячную дочь спать, но из-за того, что длительное время ребенок плакал, отец девочки укрыл ее одеялом, после чего младенец перестал плакать.
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"Подойдя к кроватке ребенка около 20.00 (18.00 мск), мать обнаружила, что девочка умерла. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребенка", - говорится в сообщении.
Свою проверку организовал и СУСК по Свердловской области. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти девочки.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья проживает в однокомнатной квартире, на учете в ПДН не состояла. Ребенок воспитывался в полной семье. Мать девочки 1998 года рождения работала продавцом в магазине, а отец был разнорабочим и ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
"Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от 5 до 10 часов на момент обнаружения", - уточнил представитель полиции.
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