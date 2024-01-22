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"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.01.2024
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:44
2024-01-22T12:44
2024-01-22T12:44
технологии
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Любой суперкрутой дрон <…> теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — признался он.Кривонос также отметил работу российской артиллерии и подчеркнул, что армия России обладает преимуществом не только в воздухе, но и в количестве боеприпасов.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html
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технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте
Генерал Кривонос: российские РЭБ могут заглушить любой дрон ВСУ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Любой суперкрутой дрон <…> теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — признался он.
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Кривонос также отметил работу российской артиллерии и подчеркнул, что армия России обладает преимуществом не только в воздухе, но и в количестве боеприпасов.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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