Рейтинг@Mail.ru
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.01.2024
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:44
2024-01-22T12:44
технологии
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Любой суперкрутой дрон &lt;…&gt; теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — признался он.Кривонос также отметил работу российской артиллерии и подчеркнул, что армия России обладает преимуществом не только в воздухе, но и в количестве боеприпасов.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html
https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_59e5b473c98f814dacb1757b615b03d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте

Генерал Кривонос: российские РЭБ могут заглушить любой дрон ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Любой суперкрутой дрон <…> теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — признался он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку
Вчера, 11:10
Кривонос также отметил работу российской артиллерии и подчеркнул, что армия России обладает преимуществом не только в воздухе, но и в количестве боеприпасов.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского
Вчера, 09:49
 
ТехнологииРоссияСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала