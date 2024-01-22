https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html

"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте

"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.01.2024

"Новые подходы": генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ на фронте

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:44

2024-01-22T12:44

2024-01-22T12:44

технологии

россия

сергей кривонос

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Любой суперкрутой дрон <…> теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — признался он.Кривонос также отметил работу российской артиллерии и подчеркнул, что армия России обладает преимуществом не только в воздухе, но и в количестве боеприпасов.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.

https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html

https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины