https://ria.ru/20240122/raskhody-1922836820.html

Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год

Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год - РИА Новости, 22.01.2024

Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год

Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, что составило 60% от всего госбюджета, сообщает в понедельник украинское министерство... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:32

2024-01-22T19:32

2024-01-22T19:46

в мире

украина

россия

денис шмыгаль

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, что составило 60% от всего госбюджета, сообщает в понедельник украинское министерство финансов. "За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 миллиарда гривен (49,1 миллиарда долларов) или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении минфина в социальной сети Facebook*. Средства, как уточняет минфин, были направлены на приобретение военной и специальной техники, оружия, боеприпасов, средств обороны, индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продовольствия, а также на финобеспечение военных и медстрахование. Расходы сектора безопасности финансировались "правительством за счет налоговых поступлений и военных облигаций". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что Украина в 2023 году потратила на оборону и "критически важные расходы" порядка 93 миллиардов долларов. Ранее Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922830757.html

https://ria.ru/20240122/evrosoyuz-1922683461.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, денис шмыгаль, министерство финансов рф (минфин россии)