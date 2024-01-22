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Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год - РИА Новости, 22.01.2024
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19:32 22.01.2024 (обновлено: 19:46 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/raskhody-1922836820.html
Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год
Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год - РИА Новости, 22.01.2024
Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год
Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, что составило 60% от всего госбюджета, сообщает в понедельник украинское министерство... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:32
2024-01-22T19:46
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россия
денис шмыгаль
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, что составило 60% от всего госбюджета, сообщает в понедельник украинское министерство финансов. "За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 миллиарда гривен (49,1 миллиарда долларов) или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении минфина в социальной сети Facebook*. Средства, как уточняет минфин, были направлены на приобретение военной и специальной техники, оружия, боеприпасов, средств обороны, индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продовольствия, а также на финобеспечение военных и медстрахование. Расходы сектора безопасности финансировались "правительством за счет налоговых поступлений и военных облигаций". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что Украина в 2023 году потратила на оборону и "критически важные расходы" порядка 93 миллиардов долларов. Ранее Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год

Минфин Украины: оборонные расходы в 2023 году превысили 49 миллиардов долларов

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, что составило 60% от всего госбюджета, сообщает в понедельник украинское министерство финансов.
«
"За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 миллиарда гривен (49,1 миллиарда долларов) или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении минфина в социальной сети Facebook*.
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Средства, как уточняет минфин, были направлены на приобретение военной и специальной техники, оружия, боеприпасов, средств обороны, индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продовольствия, а также на финобеспечение военных и медстрахование. Расходы сектора безопасности финансировались "правительством за счет налоговых поступлений и военных облигаций".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что Украина в 2023 году потратила на оборону и "критически важные расходы" порядка 93 миллиардов долларов.
Ранее Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
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