https://ria.ru/20240122/putin-1922781895.html
Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества
Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 22.01.2024
Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:19
2024-01-22T15:19
2024-01-22T15:19
политика
россия
андрей емельянов
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Емельянова Андрея Андреевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 22 января.
https://ria.ru/20240119/yaponiya-1922387565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, андрей емельянов, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Политика, Россия, Андрей Емельянов, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества
Президент России Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества