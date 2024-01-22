https://ria.ru/20240122/putin-1922781895.html

Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества

Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 22.01.2024

Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:19

2024-01-22T15:19

2024-01-22T15:19

политика

россия

андрей емельянов

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Емельянова замглавы Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Емельянова Андрея Андреевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 22 января.

https://ria.ru/20240119/yaponiya-1922387565.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, андрей емельянов, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)