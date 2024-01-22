https://ria.ru/20240122/putin-1922766692.html
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина - РИА Новости, 22.01.2024
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина
В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где будут обсуждаться предложения, которые затем... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:20
2024-01-22T14:20
2024-01-22T15:30
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где будут обсуждаться предложения, которые затем представят кандидату, сообщил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков. "Совсем скоро будет большое собрание доверенных лиц, на котором мы обсудим те предложения, которые предоставим Владимиру Владимировичу для обсуждения", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в штабе кандидата в Гостином дворе.По просьбе Путина он также поблагодарил тех, кто стал доверенными лицами. "Владимир Владимирович попросил передать вам благодарность - большое спасибо за вашу принципиальную позицию и, конечно же, за то, что вы приняли участие в такое сложное, непростое время в этой избирательной кампании", - обратился к ним Машков.Путин в минувшую среду приезжал в свой избирательный штаб, где встретился с сопредседателями и волонтерами."Что просит нас Владимир Владимирович и о чем мы говорили на встрече: максимально важно сейчас получить обратную связь от нашего общества, от всех жителей, от всех граждан страны. И сейчас, в ближайшие месяцы, мы будем этим заниматься очень активно вместе с вами, и доносить те предложения, которые есть, те предложения по изменению, которые могут существенно повлиять на вектор развития", - рассказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, обращаясь к доверенным лицам. Юристы штаба в свою очередь рассказали доверенным лицам о правилах ведения агитации.
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
https://ria.ru/20240119/klyuchko-1922396890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, владимир машков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Машков
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина
Машков: в скором времени доверенные лица Путина соберутся и обсудят предложения
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где будут обсуждаться предложения, которые затем представят кандидату, сообщил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков.
"Совсем скоро будет большое собрание доверенных лиц, на котором мы обсудим те предложения, которые предоставим Владимиру Владимировичу для обсуждения", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в штабе кандидата в Гостином дворе.
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По просьбе Путина он также поблагодарил тех, кто стал доверенными лицами. "Владимир Владимирович попросил передать вам благодарность - большое спасибо за вашу принципиальную позицию и, конечно же, за то, что вы приняли участие в такое сложное, непростое время в этой избирательной кампании", - обратился к ним Машков.
Путин в минувшую среду приезжал в свой избирательный штаб, где встретился с сопредседателями и волонтерами.
"Что просит нас Владимир Владимирович и о чем мы говорили на встрече: максимально важно сейчас получить обратную связь от нашего общества, от всех жителей, от всех граждан страны. И сейчас, в ближайшие месяцы, мы будем этим заниматься очень активно вместе с вами, и доносить те предложения, которые есть, те предложения по изменению, которые могут существенно повлиять на вектор развития", - рассказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, обращаясь к доверенным лицам. Юристы штаба в свою очередь рассказали доверенным лицам о правилах ведения агитации.
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