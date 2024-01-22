Рейтинг@Mail.ru
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:20 22.01.2024 (обновлено: 15:30 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/putin-1922766692.html
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина - РИА Новости, 22.01.2024
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина
В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где будут обсуждаться предложения, которые затем... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:20
2024-01-22T15:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
владимир машков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921915822_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_ff7ad2cd619b55a8eb57f877c98c6b63.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где будут обсуждаться предложения, которые затем представят кандидату, сообщил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков. "Совсем скоро будет большое собрание доверенных лиц, на котором мы обсудим те предложения, которые предоставим Владимиру Владимировичу для обсуждения", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в штабе кандидата в Гостином дворе.По просьбе Путина он также поблагодарил тех, кто стал доверенными лицами. "Владимир Владимирович попросил передать вам благодарность - большое спасибо за вашу принципиальную позицию и, конечно же, за то, что вы приняли участие в такое сложное, непростое время в этой избирательной кампании", - обратился к ним Машков.Путин в минувшую среду приезжал в свой избирательный штаб, где встретился с сопредседателями и волонтерами."Что просит нас Владимир Владимирович и о чем мы говорили на встрече: максимально важно сейчас получить обратную связь от нашего общества, от всех жителей, от всех граждан страны. И сейчас, в ближайшие месяцы, мы будем этим заниматься очень активно вместе с вами, и доносить те предложения, которые есть, те предложения по изменению, которые могут существенно повлиять на вектор развития", - рассказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, обращаясь к доверенным лицам. Юристы штаба в свою очередь рассказали доверенным лицам о правилах ведения агитации.
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
https://ria.ru/20240119/klyuchko-1922396890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921915822_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_d4235978cc16006114f44c923f2a374b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, владимир машков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Машков
Машков анонсировал собрание доверенных лиц Путина

Машков: в скором времени доверенные лица Путина соберутся и обсудят предложения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В ближайшее время состоится большое собрание доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где будут обсуждаться предложения, которые затем представят кандидату, сообщил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков.
"Совсем скоро будет большое собрание доверенных лиц, на котором мы обсудим те предложения, которые предоставим Владимиру Владимировичу для обсуждения", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в штабе кандидата в Гостином дворе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
28 декабря 2023, 13:16
По просьбе Путина он также поблагодарил тех, кто стал доверенными лицами. "Владимир Владимирович попросил передать вам благодарность - большое спасибо за вашу принципиальную позицию и, конечно же, за то, что вы приняли участие в такое сложное, непростое время в этой избирательной кампании", - обратился к ним Машков.
Путин в минувшую среду приезжал в свой избирательный штаб, где встретился с сопредседателями и волонтерами.
"Что просит нас Владимир Владимирович и о чем мы говорили на встрече: максимально важно сейчас получить обратную связь от нашего общества, от всех жителей, от всех граждан страны. И сейчас, в ближайшие месяцы, мы будем этим заниматься очень активно вместе с вами, и доносить те предложения, которые есть, те предложения по изменению, которые могут существенно повлиять на вектор развития", - рассказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, обращаясь к доверенным лицам. Юристы штаба в свою очередь рассказали доверенным лицам о правилах ведения агитации.
Андрей Ключко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина
19 января, 17:28
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинВладимир Машков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала