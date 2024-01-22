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В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 22.01.2024
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11:58 22.01.2024 (обновлено: 13:10 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/putin-1922733266.html
В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Путина
В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 22.01.2024
В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Путина
Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку, сообщила сопредседатель избирательного РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:58
2024-01-22T13:10
политика
россия
марьяна лысенко
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Сегодня у нас очень важный день, мы передаем подписи в Центральную избирательную комиссию. Это подписи изо всех регионов нашей страны, 315 тысяч подписей мы привезли сегодня", - сказала Лысенко журналистам.Она отметила, что возможность оставить подпись в поддержку кандидата была обеспечена в том числе и во всех отдаленных регионах.Уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах президента РФ Виктор Блажеев рассказал, что в центральном избирательном штабе в Гостином дворе внимательно анализировали и проверяли поступающие к ним подписные листы перед их подачей в Центризбирком.Теперь подписи предстоит проверить Центральной избирательной комиссии. Член ЦИК России Константин Мазуревский сообщил, что сначала комиссия оценит общее количество представленных подписей. Затем будет проведена случайная выборка 60 тысяч подписей, которые проверят с помощью специальных сканирующих устройств, добавил он."На всю процедуру проверки отводится нам 10 дней. Проверяем как процедуру сбора подписей, так и сами подписи на предмет достоверности", - рассказал Мазуревский.Если в выборке обнаружится более 5% недействительных или недостоверных подписей, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей. Если же по результатам общей проверки количество недействительных и недостоверных подписей превысит 5%, это будет основанием для отказа в регистрации кандидата.
https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html
https://ria.ru/20240122/putin-1922726815.html
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политика, россия, марьяна лысенко, владимир путин
Политика, Россия, Марьяна Лысенко, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Путина

Штаб Путина передал в ЦИК 315 тысяч подписей в поддержку кандидатуры на выборах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК. 22 января 2024
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК. 22 января 2024
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
"Сегодня у нас очень важный день, мы передаем подписи в Центральную избирательную комиссию. Это подписи изо всех регионов нашей страны, 315 тысяч подписей мы привезли сегодня", - сказала Лысенко журналистам.
Она отметила, что возможность оставить подпись в поддержку кандидата была обеспечена в том числе и во всех отдаленных регионах.
Уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах президента РФ Виктор Блажеев рассказал, что в центральном избирательном штабе в Гостином дворе внимательно анализировали и проверяли поступающие к ним подписные листы перед их подачей в Центризбирком.
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Теперь подписи предстоит проверить Центральной избирательной комиссии. Член ЦИК России Константин Мазуревский сообщил, что сначала комиссия оценит общее количество представленных подписей. Затем будет проведена случайная выборка 60 тысяч подписей, которые проверят с помощью специальных сканирующих устройств, добавил он.
"На всю процедуру проверки отводится нам 10 дней. Проверяем как процедуру сбора подписей, так и сами подписи на предмет достоверности", - рассказал Мазуревский.
Если в выборке обнаружится более 5% недействительных или недостоверных подписей, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей. Если же по результатам общей проверки количество недействительных и недостоверных подписей превысит 5%, это будет основанием для отказа в регистрации кандидата.
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