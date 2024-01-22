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Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада, что очевидно большинству объективных наблюдателей,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:22
2024-01-22T18:22
2024-01-22T18:32
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада, что очевидно большинству объективных наблюдателей, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине.По словам министра, поддержка киевского режима Западом продолжается, "несмотря на его (Киева - ред.) очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению моей страны".
https://ria.ru/20240122/udary-1922825350.html
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в мире, украина, киев, сергей лавров, оон, россия
В мире, Украина, Киев, Сергей Лавров, ООН, Россия
Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Лавров: поиск путей мирного урегулирования на Украине осложнен поддержкой Запада