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В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье
В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье - РИА Новости, 22.01.2024
В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье
Полицейские проверяют информацию о том, что мужчина бросил комплект постельного белья в голову сотрудницы пункта выдачи Wildberries в Уссурийске Приморского... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:19
2024-01-22T05:19
2024-01-22T05:26
уссурийск
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о том, что мужчина бросил комплект постельного белья в голову сотрудницы пункта выдачи Wildberries в Уссурийске Приморского края. Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео с камеры наблюдения в пункте выдачи Wildberries. На кадрах видно, как посетитель держит в руках два запакованных комплекта постельного белья. Один он кидает в голову сотруднице пункта выдачи, а второй забирает и уходит. Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что девушка ошибочно списала деньги со счета мужчины за товар, который он не хотел выкупать. "Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в сети интернет, об инциденте в городе Уссурийске. Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего", - сказал РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. По его словам, в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.
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уссурийск, происшествия, приморский край, россия, wildberries
Уссурийск, Происшествия, Приморский край, Россия, Wildberries
В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье
В Приморье изучат видео, где в лицо работнице Wildberries бросили комплект белья