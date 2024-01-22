https://ria.ru/20240122/proverka-1922682221.html

В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье

В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье - РИА Новости, 22.01.2024

В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье

Полицейские проверяют информацию о том, что мужчина бросил комплект постельного белья в голову сотрудницы пункта выдачи Wildberries в Уссурийске Приморского... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T05:19

2024-01-22T05:19

2024-01-22T05:26

уссурийск

происшествия

приморский край

россия

wildberries

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о том, что мужчина бросил комплект постельного белья в голову сотрудницы пункта выдачи Wildberries в Уссурийске Приморского края. Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео с камеры наблюдения в пункте выдачи Wildberries. На кадрах видно, как посетитель держит в руках два запакованных комплекта постельного белья. Один он кидает в голову сотруднице пункта выдачи, а второй забирает и уходит. Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что девушка ошибочно списала деньги со счета мужчины за товар, который он не хотел выкупать. "Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в сети интернет, об инциденте в городе Уссурийске. Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего", - сказал РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. По его словам, в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.

https://ria.ru/20240117/izdevatelstva-1921863011.html

уссурийск

приморский край

россия

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уссурийск, происшествия, приморский край, россия, wildberries