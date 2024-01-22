https://ria.ru/20240122/programma-1922726595.html
Правительство обновило программу содействия занятости молодежи
Правительство обновило программу содействия занятости молодежи - РИА Новости, 22.01.2024
Правительство обновило программу содействия занятости молодежи
Правительство РФ актуализировало долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:28
2024-01-22T11:28
2024-01-22T11:38
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ актуализировало долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу содействия занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие целевые показатели. Она была утверждена около двух лет назад и рассчитана до конца десятилетия", - сказал Мишустин. По словам премьера, в рамках программы будут сформированы условия, которые позволят молодым людям еще до совершеннолетия определиться с дальнейшей профессией, получить необходимый опыт, приобрести умения, знания, необходимые для будущей специальности. Обновленная программа предусматривает уроки по профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов, оптимизирована процедура трудоустройства, в том числе временного, на платформе "Работа России" и портале госуслуг будут размещаться предложения по заключению договора о целевом обучении с потенциальными работодателями. "Рассчитываем, что реализация долгосрочной программы поможет нашим молодым людям, выпускникам и начинающим специалистам скорее находить соответствующие вакансии и достигать, что очень важно, успехов в своей карьере, а экономика будет обеспечена востребованными кадрами", – подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Правительство обновило программу содействия занятости молодежи
Мишустин: правительство актуализировало программу содействия занятости молодежи
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ актуализировало долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу содействия занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие целевые показатели. Она была утверждена около двух лет назад и рассчитана до конца десятилетия", - сказал Мишустин.
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По словам премьера, в рамках программы будут сформированы условия, которые позволят молодым людям еще до совершеннолетия определиться с дальнейшей профессией, получить необходимый опыт, приобрести умения, знания, необходимые для будущей специальности.
Обновленная программа предусматривает уроки по профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов, оптимизирована процедура трудоустройства, в том числе временного, на платформе "Работа России" и портале госуслуг будут размещаться предложения по заключению договора о целевом обучении с потенциальными работодателями.
"Рассчитываем, что реализация долгосрочной программы поможет нашим молодым людям, выпускникам и начинающим специалистам скорее находить соответствующие вакансии и достигать, что очень важно, успехов в своей карьере, а экономика будет обеспечена востребованными кадрами", – подчеркнул Мишустин.
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