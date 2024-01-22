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Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов - РИА Новости, 22.01.2024
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15:18 22.01.2024
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Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов
Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов - РИА Новости, 22.01.2024
Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым выразил надежду, что государственный подход... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:18
2024-01-22T15:18
россия
владимир путин
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым выразил надежду, что государственный подход организации в решении вопросов социального характера сохранится. &quot;Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать совместной работы, но вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону, но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов&quot;, - сказал Путин.
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россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России
Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов

Путин заявил, что профсоюзы подходят к решению социальных вопросов с госпозиций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым выразил надежду, что государственный подход организации в решении вопросов социального характера сохранится.
«

"Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать совместной работы, но вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону, но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов", - сказал Путин.

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