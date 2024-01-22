https://ria.ru/20240122/profsoyuzy-1922779939.html

Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов

Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов - РИА Новости, 22.01.2024

Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым выразил надежду, что государственный подход... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:18

2024-01-22T15:18

2024-01-22T15:18

россия

владимир путин

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922777676_0:350:3016:2047_1920x0_80_0_0_9ac8950f34f797ee036b2cd2519e77e6.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым выразил надежду, что государственный подход организации в решении вопросов социального характера сохранится. "Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать совместной работы, но вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону, но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231101/zarplata-1906657306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии