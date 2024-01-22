Рейтинг@Mail.ru
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса - РИА Новости, 22.01.2024
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса
Четыре внутрикраевых авиарейса отменены в Приморье по метеоусловиям из-за активного циклона, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:44
2024-01-22T06:44
владивосток
дальнегорск
русский (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/51/1552575132_0:74:1921:1154_1920x0_80_0_0_96e9cf8311281773093b47da6e983280.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Четыре внутрикраевых авиарейса отменены в Приморье по метеоусловиям из-за активного циклона, сообщает правительство региона. "Из-за метеоусловий в Приморье отменено несколько внутрикраевых авиарейсов. Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что, несмотря на непогоду, транспортное сообщение между населенными пунктами региона не нарушено, межмуниципальные автобусы осуществляют запланированные рейсы. "Исключение составляет только сообщение Владивосток - Вольно-Надеждинское, где два автобуса утром не вышли на дороги, поскольку не смогли завестись из-за низкой температуры", - уточняется в сообщении. Ранее из-за непогоды во Владивостоке было ограничено движения большегрузов, рейсовых автобусов, автомобилей с прицепами и мотоциклов по вантовому мосту на остров Русский. Для легковых автомобилей движение открыто. В связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления – волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов.
https://ria.ru/20240122/tof-1922680969.html
владивосток
дальнегорск
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/51/1552575132_2:0:1710:1281_1920x0_80_0_0_84480d5fce70d0a75abda1172c62de4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, дальнегорск, русский (остров)
Владивосток, Дальнегорск, Русский (остров)
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса

В Приморье из-за активного циклона отменили четыре региональных авиарейса

© Pixabay / skeezeПилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Pixabay / skeeze
Пилоты в кабине самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Четыре внутрикраевых авиарейса отменены в Приморье по метеоусловиям из-за активного циклона, сообщает правительство региона.
«
"Из-за метеоусловий в Приморье отменено несколько внутрикраевых авиарейсов. Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что, несмотря на непогоду, транспортное сообщение между населенными пунктами региона не нарушено, межмуниципальные автобусы осуществляют запланированные рейсы.
"Исключение составляет только сообщение Владивосток - Вольно-Надеждинское, где два автобуса утром не вышли на дороги, поскольку не смогли завестись из-за низкой температуры", - уточняется в сообщении.
Ранее из-за непогоды во Владивостоке было ограничено движения большегрузов, рейсовых автобусов, автомобилей с прицепами и мотоциклов по вантовому мосту на остров Русский. Для легковых автомобилей движение открыто.
В связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления – волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность
04:49
 
ВладивостокДальнегорскРусский (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала