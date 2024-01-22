В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса
В Приморье из-за активного циклона отменили четыре региональных авиарейса
© Pixabay / skeezeПилоты в кабине самолета
© Pixabay / skeeze
Пилоты в кабине самолета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Четыре внутрикраевых авиарейса отменены в Приморье по метеоусловиям из-за активного циклона, сообщает правительство региона.
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"Из-за метеоусловий в Приморье отменено несколько внутрикраевых авиарейсов. Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что, несмотря на непогоду, транспортное сообщение между населенными пунктами региона не нарушено, межмуниципальные автобусы осуществляют запланированные рейсы.
"Исключение составляет только сообщение Владивосток - Вольно-Надеждинское, где два автобуса утром не вышли на дороги, поскольку не смогли завестись из-за низкой температуры", - уточняется в сообщении.
Ранее из-за непогоды во Владивостоке было ограничено движения большегрузов, рейсовых автобусов, автомобилей с прицепами и мотоциклов по вантовому мосту на остров Русский. Для легковых автомобилей движение открыто.
В связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления – волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов.