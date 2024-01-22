Рейтинг@Mail.ru
В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/primore-1922680227.html
В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов
В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов - РИА Новости, 22.01.2024
В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов
Штормовое предупреждение об опасных явлениях в Японском море объявлено в Приморье из-за вышедшего на край снежного циклона, ожидаются волны от 4 до 6 метров и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:32
2024-01-22T04:32
примгидромет
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасных явлениях в Японском море объявлено в Приморье из-за вышедшего на край снежного циклона, ожидаются волны от 4 до 6 метров и активное обледенение судов, сообщает Примгидромет. "Днем 22 января по району моря м. Поворотный-Золотой и на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн 4 м, ночью 23 января в районе 11450 6 м. В северной половине Японского моря очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение 3-х суток", - говорится в сообщении синоптиков. Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 мм и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от 1 до 4 месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье - до 30 м/с.
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
примгидромет, японское море
Примгидромет, Японское море
В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов

Примгидромет спрогнозировал волны до шести метров и активное обледенение судов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасных явлениях в Японском море объявлено в Приморье из-за вышедшего на край снежного циклона, ожидаются волны от 4 до 6 метров и активное обледенение судов, сообщает Примгидромет.
"Днем 22 января по району моря м. Поворотный-Золотой и на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн 4 м, ночью 23 января в районе 11450 6 м. В северной половине Японского моря очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение 3-х суток", - говорится в сообщении синоптиков.
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом
03:47
Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 мм и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от 1 до 4 месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье - до 30 м/с.
 
ПримгидрометЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала