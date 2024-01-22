https://ria.ru/20240122/primore-1922680227.html

В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов

В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов - РИА Новости, 22.01.2024

В Приморье прогнозируют волны до шести метров и активное обледенение судов

Штормовое предупреждение об опасных явлениях в Японском море объявлено в Приморье из-за вышедшего на край снежного циклона, ожидаются волны от 4 до 6 метров и... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:32

2024-01-22T04:32

2024-01-22T04:32

примгидромет

японское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасных явлениях в Японском море объявлено в Приморье из-за вышедшего на край снежного циклона, ожидаются волны от 4 до 6 метров и активное обледенение судов, сообщает Примгидромет. "Днем 22 января по району моря м. Поворотный-Золотой и на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн 4 м, ночью 23 января в районе 11450 6 м. В северной половине Японского моря очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение 3-х суток", - говорится в сообщении синоптиков. Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 мм и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от 1 до 4 месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье - до 30 м/с.

https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

примгидромет, японское море