https://ria.ru/20240122/prigovor-1922833521.html

В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде

В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде - РИА Новости, 22.01.2024

В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде

Житель Волгограда, напавший на восьмилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:02

2024-01-22T19:02

2024-01-22T19:02

происшествия

россия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 22 янв - РИА Новости. Житель Волгограда, напавший на восьмилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, в мае 49-летний житель Волгограда подкараулил восьмилетнюю девочку в подъезде и совершил над ней сексуальное насилие, после чего скрылся. Задержать педофила удалось через несколько дней. В понедельник Тракторозаводский районный суд Волгограда признал мужчину виновным в "действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

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происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)