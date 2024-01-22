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В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде
В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде - РИА Новости, 22.01.2024
В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде
Житель Волгограда, напавший на восьмилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:02
2024-01-22T19:02
2024-01-22T19:02
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ВОЛГОГРАД, 22 янв - РИА Новости. Житель Волгограда, напавший на восьмилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, в мае 49-летний житель Волгограда подкараулил восьмилетнюю девочку в подъезде и совершил над ней сексуальное насилие, после чего скрылся. Задержать педофила удалось через несколько дней. В понедельник Тракторозаводский районный суд Волгограда признал мужчину виновным в "действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде вынесли приговор педофилу, напавшему на девочку в подъезде
В Волгограде педофилу, напавшему на девочку в подъезде, назначил 12 лет колонии