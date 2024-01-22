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Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины - РИА Новости, 22.01.2024
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17:01 22.01.2024 (обновлено: 18:49 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/prichina-1922805559.html
Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины
Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины - РИА Новости, 22.01.2024
Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины
Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:01
2024-01-22T18:49
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции страны Елена Бережная, ее слова приводит украинское агентство УНН. &quot;Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти (Колинько и ее дочери. — Прим. ред.), потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное. И только после их получения можно будет составлять какую-то оценку&quot;, — сказала она.Пресс-секретарь уточнила, что экспертизы будут длиться несколько недель. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало 10 января, что женщин нашли мертвыми в собственных квартирах в Киеве. По данным СМИ, Колинько занимала пост замгенпрокурора Украины дважды, возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме, вела несколько громких дел. В частности, была одним из главных следователей по делу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, позже осужденного в США. Больше всего Колинько запомнилась как "гонитель экс-генпрокурора Святослава Пискуна", которого она обвинила в ведении параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту.
https://ria.ru/20240110/prestuplenie-1920608004.html
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в мире, украина, киев, сша, елена бережная, леонид кучма, павел лазаренко
В мире, Украина, Киев, США, Елена Бережная, Леонид Кучма, Павел Лазаренко
Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины

Судмедэксперты не смогли установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции страны Елена Бережная, ее слова приводит украинское агентство УНН.
«

"Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти (Колинько и ее дочери. — Прим. ред.), потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное. И только после их получения можно будет составлять какую-то оценку", — сказала она.

Сотрудники полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
СМИ: в Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь
10 января, 20:02
Пресс-секретарь уточнила, что экспертизы будут длиться несколько недель.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщало 10 января, что женщин нашли мертвыми в собственных квартирах в Киеве.
По данным СМИ, Колинько занимала пост замгенпрокурора Украины дважды, возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме, вела несколько громких дел. В частности, была одним из главных следователей по делу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, позже осужденного в США. Больше всего Колинько запомнилась как "гонитель экс-генпрокурора Святослава Пискуна", которого она обвинила в ведении параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту.
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