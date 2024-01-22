https://ria.ru/20240122/prichina-1922805559.html

Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины

Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины - РИА Новости, 22.01.2024

Экспертиза не смогла установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины

Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:01

2024-01-22T17:01

2024-01-22T18:49

в мире

украина

киев

сша

елена бережная

леонид кучма

павел лазаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1849887a5fe847bdbb215ddd9f9c4a0e.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции страны Елена Бережная, ее слова приводит украинское агентство УНН. "Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти (Колинько и ее дочери. — Прим. ред.), потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное. И только после их получения можно будет составлять какую-то оценку", — сказала она.Пресс-секретарь уточнила, что экспертизы будут длиться несколько недель. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало 10 января, что женщин нашли мертвыми в собственных квартирах в Киеве. По данным СМИ, Колинько занимала пост замгенпрокурора Украины дважды, возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме, вела несколько громких дел. В частности, была одним из главных следователей по делу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, позже осужденного в США. Больше всего Колинько запомнилась как "гонитель экс-генпрокурора Святослава Пискуна", которого она обвинила в ведении параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту.

https://ria.ru/20240110/prestuplenie-1920608004.html

https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, елена бережная, леонид кучма, павел лазаренко