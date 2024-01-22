Россия фиксирует каждое преступление киевского режима, заявили в Совфеде
Сенатор Святенко: Россия помнит и фиксирует каждое преступление киевского режима
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия помнит каждое преступление киевского режима и фиксирует его, каждый виновный понесет заслуженное наказание, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
"Не могу не отметить, что Россия всё помнит и ничего не забывает. Каждое преступление фиксируется, и каждый преступник рано или поздно понесёт заслуженное наказание. Следственный комитет и Генеральная прокуратура на протяжении 10 лет расследует преступления, совершённые против мирных жителей Донбасса", - сказала она в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Она отметила, что за убийства, жестокое обращение с гражданскими лицами к длительным срокам лишения свободы и пожизненному заключению уже приговорены "более 200 украинских военнослужащих".
Сенатор также предложила поручить комитетам СФ и ГД по международным делам продумать, к каким международным организациям, иностранным правозащитникам, корреспондентам "мы можем обратиться с просьбой содействовать тому, чтобы Киев обеспечил прозрачность информации о месте нахождения детей".
"По инициативе... сенатора Ирины Валерьевны Рукавишниковой мы ещё осенью вышли с предложением на законодательном уровне ужесточить ответственность за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации. А именно – установить наказание за совершение такого преступления в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Рада сообщить, что наша инициатива поддержана Верховным судом Российской Федерации. Думаю, все со мной согласятся, что этот закон нам нужно как можно скорее принять", - напомнила парламентарий.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.