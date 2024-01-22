https://ria.ru/20240122/predprinimateli-1922826411.html

Свыше 1500 предпринимателей Марий Эл получили услуги центра "Мой бизнес"

Свыше 1500 предпринимателей Марий Эл получили услуги центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 22.01.2024

Свыше 1500 предпринимателей Марий Эл получили услуги центра "Мой бизнес"

В 2023 году в Республике Марий Эл более 1,5 тысяч предпринимателей получили услуги центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба министерства промышленности,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:51

2024-01-22T18:51

2024-01-22T18:51

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республика марий эл

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В 2023 году в Республике Марий Эл более 1,5 тысяч предпринимателей получили услуги центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба министерства промышленности, экономического развития и торговли республики. В прошлом году в республике действовало три региональных проекта по поддержке предпринимателей, в том числе и тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, а также самозанятых. Все три направления объединяет национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как отметили в пресс-службе, Минэкономразвития курирует предпринимательство, а также нацпроекты. Основную поддержку предпринимателям республики оказывает Центр "Мой бизнес" Марий Эл | Йошкар-Ола. Так, за 2023 год благодаря предоставленным поручительствам привлечено кредито - 1,6 миллиона рублей; количество действующих микрозаймов – 500; количество действующих микрозаймов для начинающих предпринимателей – 59; количество будущих, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в центре "Мой бизнес" -1533; количество самозанятых, получивших услуги в "Мой бизнес" - 197; количество оказанных в центре "Мой бизнес" услуг - свыше 1,7 тысячи, говорится в сообщении. По итогам регпроекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 11 социальных предприятий и 20 молодых предпринимателей получили грантовую поддержку на сумму 10 миллионов 700 тысяч рублей. Мероприятия по поддержке малого бизнеса увеличили число занятых в этой сфере до 96,1 тысячи человек, из них в полтора раза возросло число самозанятых и достигло 24,8 тысячи человек, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240122/msp-1922817092.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика марий эл