https://ria.ru/20240122/praymeriz-1922842671.html

В США пройдут первые праймериз республиканцев

В США пройдут первые праймериз республиканцев - РИА Новости, 22.01.2024

В США пройдут первые праймериз республиканцев

В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходит первое открытое голосование среди кандидатов от республиканской партии, которое способно поставить... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:26

2024-01-22T20:26

2024-01-22T20:26

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 22 янв - РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходит первое открытое голосование среди кандидатов от республиканской партии, которое способно поставить окончательную точку во всей дальнейшей внутрипартийной гонке, обеспечив экс-президенту США Дональду Трампу почти гарантированные шансы на номинацию от партии для участия в ноябрьских выборах главы государства. Прошедшие внутрипартийные выборы (так называемые кокусы) в штате Айова неделей ранее показали консолидацию электората Великой старой партии (так в США называют республиканцев) вокруг личности Трампа. По итогам голосования экс-президент заручился поддержкой свыше половины голосов. Более того, победа Трампа привела к добровольному выходу из гонки сразу трех его соперников. Первым - еще на этапе подсчета результатов - выбыл предприниматель индийской национальности Вивек Рамасвами. Вслед за ним о выходе заявил губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. В минувшее воскресенье самоотвод взял и один из фаворитов гонки среди альтернативных Трампу кандидатов, губернатор штата Флорида Рон Десантис. Несмотря на то, что Десантис занял второе место на кокусах в Айове с результатом 21,2% голосов, прогнозы в Нью-Гэмпшире сулили ему менее 10% голосов избирателей, не оставляя шанса на продолжение борьбы. "Он потратил миллионы долларов только для того, чтобы оказаться ниже в опросах, чем когда начинал. Умно", - прокомментировал РИА Новости решение Десантиса покинуть гонку историк американской конституции и политический комментатор Дэн Лазар. В результате, после первых кокусов и накануне первых праймериз, у Трампа среди республиканцев остается всего один конкурент - бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая в Айове смогла заручиться поддержкой 19,1% голосов избирателей. "Если Трамп выиграет в Нью-Гэмпшире, то он, скорее всего, выиграет состязания во всех пятидесяти штатах", - заявил РИА Новости президент и исполнительный директор организации Fair Vote Роб Ричи. Шансы Трампа на победу в Нью-ГэмпширеПраймериз в Нью-Гэмпшире будут проходить в формате классического народного голосования. Для участия в них любой избиратель, независимо от его партийной принадлежности, должен был зарегистрироваться до октября 2023 года в местном отделении партии. На этом фоне Трамп уже успел заявить об угрозе вмешательства демократов, которые могут помешать ему одержать победу над Хейли. Но если отложить в сторону теории заговора, то большинство экспертов РИА Новости накануне праймериз прочат победу в них именно экс-президенту. Даже проведенный по заказу телеканала CNN опрос показал, что Трамп с двузначным отрывом опережает Хейли. Именно за него готовы голосовать 50% релевантного электората в то время, как за Хейли - 39%. "Никки Хейли может продолжать выставлять себя глупой еще несколько дней, настаивая на том, что Америка "никогда не была расистской страной" и тому подобное, но ее силы исчерпаны", - полагает Лазар, намекая на принадлежность экс-постпреда США при ООН к индийской национальности. Эксперт также не сомневается в том, что именно Трамп в результате будет номинирован от Республиканской партии, а его сторонники - MAGA-республиканцы (аббревиатура от слов "Снова сделать Америку великой") с сентября выступят в полную силу в последние месяцы перед выборами. Среди избирателей без партийной аффилиации, также допущенных к голосованию в Нью-Гэмпшире, поддержка Хейли составляет 58% против 30% за Трампа. При этом среди зарегистрированных республиканцев за Трампа готовы голосовать 67%, а за Хейли - только 23%. В результате локальная победа Хейли все же возможна, но и она вряд ли помешает бывшему президенту одержать триумф в большинстве штатов. "Даже победа Хейли едва ли его притормозит. Но, по крайней мере, это сделает следующие пять недель более интересными", - полагает Ричи, указывая на февральские праймериз в Южной Каролине и мартовский "супер-вторник", когда сразу 17 штатов будут выбирать себе кандидатов. Выжить любой ценойВслед за голосованием в Нью-Гэмпшире кокусы с праймериз ждут избирателей и в остальных штатах Америки, но в случае победы Трампа во вторник все они могут оказаться скорее прогулкой экс-президента к новой партийной номинации, нежели реальной борьбой за нее. "База поддержки Трампа, включая множество MAGA-республиканцев, деморализованных пропагандой мейнстримных медиа против него, заряжена в полной мере", - отмечает историк и политический комментатор, вице-президент фонда Rising Tide Foundation Мэттью Эрет. Он же указывает на то, что в случае победы на ближайшем голосовании стремление экс-президента получить номинацию от Республиканской партии "практически гарантировано". "Главной задачей Трампа на данный момент является оставаться в живых. Все остальное, что он делает, становится успешным", - отмечает Эрет. Его мнение поддерживает и Лазар, одновременно проча бывшему американскому лидеру победу на ноябрьских выборах главы государства. "Я также довольно сильно уверен, что Трамп победит в ноябре, поскольку считаю (президента США Джо - ред.) Байдена исчерпанной силой", - отметил он. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240121/ssha-1922564964.html

https://ria.ru/20240122/tramp-1922682461.html

https://ria.ru/20240121/desantis-1922668253.html

https://ria.ru/20240120/simonyan-1922529981.html

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в мире, сша, айова, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, оон, выборы президента сша