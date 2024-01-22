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На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар - РИА Новости, 22.01.2024
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09:12 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922694825.html
На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар
На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар - РИА Новости, 22.01.2024
На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар
Пожар произошел на предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:12
2024-01-22T09:12
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Накануне вечером в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. "Ночью защитники неба уничтожили над областью три беспилотника… Обломки упали на территорию предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили", - написал Лысак, не уточнив о каком предприятии идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар

Лысак: в Днепропетровской области Украины загорелось здание предприятия

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Накануне вечером в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.
"Ночью защитники неба уничтожили над областью три беспилотника… Обломки упали на территорию предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили", - написал Лысак, не уточнив о каком предприятии идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Место пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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В миреДнепропетровская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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