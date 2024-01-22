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Главный диетолог Москвы рассказала, как полезнее готовить попкорн - РИА Новости, 22.01.2024
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08:41 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/popkorn-1922691674.html
Главный диетолог Москвы рассказала, как полезнее готовить попкорн
Главный диетолог Москвы рассказала, как полезнее готовить попкорн - РИА Новости, 22.01.2024
Главный диетолог Москвы рассказала, как полезнее готовить попкорн
Попкорн полезней всего приготовить самому из цельного зерна, заправив небольшим количеством растительного масла холодного отжима и добавив немного пряных трав... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:41
2024-01-22T08:41
общество
москва
антонина стародубова
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попкорн полезней всего приготовить самому из цельного зерна, заправив небольшим количеством растительного масла холодного отжима и добавив немного пряных трав или специй, например, куркуму, кориандр, мускатный орех, корицу, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в День попкорна. По ее словам, лучше всего приготовить попкорн в домашних условиях из цельного зерна - это можно сделать в духовке или воспользоваться специальным бытовым прибором. "Современные способы приготовления попкорна в потоке горячего воздуха позволяют быстро приготовить кукурузу, сохраняя большую часть содержащихся в ней ценных пищевых веществ. Готовый попкорн можно заправить небольшим количеством растительного масла холодного отжима, а чтобы подчеркнуть вкусовые свойства и снизить количество соли или сахара, добавить немного пряных трав или специй, например, куркуму, кориандр, мускатный орех, корицу", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что в кукурузе содержатся витамины А, Е и группы В, минеральные вещества калий, фосфор, кальций, магний, клетчатка, полифенольные соединения, обладающие антиоксидантной активностью. Калорийность взорванного кукурузного зерна составляет около 390 ккал на 100 граммов. При этом 62% представлено углеводами, белки составляют около 10%, а жиры - 11-12%. "Сама по себе кукуруза не отличается ярким вкусом, и для того, чтобы сделать попкорн более привлекательным, в него, к сожалению, часто добавляется слишком большое количество соли, сахара, масла или различных соусов с высоким содержанием этих ингредиентов: карамельных, сырных и так далее. В результате таких добавок калорийность 100 граммов готового попкорна может составить около 1200-1400 ккал", - рассказала Стародубова. Врач также сообщила, что размер порции попкорна составляет не более 50 - 60 граммов. "Что же касается приема пищи перед экраном, то это, безусловно, крайне неблагоприятная пищевая привычка, которая неизбежно приводит к перееданию, и, как следствие, развитию избыточной массы тела, ожирению и связанным с ним заболеваниям. Полезней всего от нее отказаться совсем или, в крайнем случае, делать это максимально редко, выбирая самую маленькую порцию", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Главный диетолог Москвы рассказала, как полезнее готовить попкорн

Главный диетолог Москвы посоветовала добавлять в попкорн растительное масло

© Фото : Unsplash/Christian WiedigerПопкорн
Попкорн - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Unsplash/Christian Wiediger
Попкорн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попкорн полезней всего приготовить самому из цельного зерна, заправив небольшим количеством растительного масла холодного отжима и добавив немного пряных трав или специй, например, куркуму, кориандр, мускатный орех, корицу, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в День попкорна.
По ее словам, лучше всего приготовить попкорн в домашних условиях из цельного зерна - это можно сделать в духовке или воспользоваться специальным бытовым прибором.
"Современные способы приготовления попкорна в потоке горячего воздуха позволяют быстро приготовить кукурузу, сохраняя большую часть содержащихся в ней ценных пищевых веществ. Готовый попкорн можно заправить небольшим количеством растительного масла холодного отжима, а чтобы подчеркнуть вкусовые свойства и снизить количество соли или сахара, добавить немного пряных трав или специй, например, куркуму, кориандр, мускатный орех, корицу", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что в кукурузе содержатся витамины А, Е и группы В, минеральные вещества калий, фосфор, кальций, магний, клетчатка, полифенольные соединения, обладающие антиоксидантной активностью. Калорийность взорванного кукурузного зерна составляет около 390 ккал на 100 граммов. При этом 62% представлено углеводами, белки составляют около 10%, а жиры - 11-12%.
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"Сама по себе кукуруза не отличается ярким вкусом, и для того, чтобы сделать попкорн более привлекательным, в него, к сожалению, часто добавляется слишком большое количество соли, сахара, масла или различных соусов с высоким содержанием этих ингредиентов: карамельных, сырных и так далее. В результате таких добавок калорийность 100 граммов готового попкорна может составить около 1200-1400 ккал", - рассказала Стародубова.
Врач также сообщила, что размер порции попкорна составляет не более 50 - 60 граммов.
"Что же касается приема пищи перед экраном, то это, безусловно, крайне неблагоприятная пищевая привычка, которая неизбежно приводит к перееданию, и, как следствие, развитию избыточной массы тела, ожирению и связанным с ним заболеваниям. Полезней всего от нее отказаться совсем или, в крайнем случае, делать это максимально редко, выбирая самую маленькую порцию", - добавила собеседница агентства.
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