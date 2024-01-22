https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html

СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии

СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии

Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии, передает агентство РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:33

2024-01-22T22:33

2024-01-22T22:33

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с приготовлениями. На саммите в Брюсселе в середине декабря 2023 года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. "Как заявили источники, государства-члены готовы принять пакет для Украины на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии... Чиновники добавили, что, если (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, оставшиеся 26 членов решат принять его, и приготовления к такому сценарию хорошо продвинулись", - передает агентство в понедельник. Как отмечается, потенциальный резервный вариант заключается в том, чтобы оставшиеся государства-члены направляли деньги Киеву вне бюджетного процесса ЕС. Предложение будет включать национальные гарантии для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия продолжит блокировать совместное решение. Согласно собеседникам агентства, если Будапешт выберет такой вариант, возможно обострение, в том числе запуск следующего этапа штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как государства-члена. В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех стран-членов, а нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922838025.html

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922854147.html

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в мире, венгрия, украина, брюссель, роберт фицо, шарль мишель, евросоюз, нато, евросовет