Рейтинг@Mail.ru
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии
Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии, передает агентство РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:33
2024-01-22T22:33
в мире
венгрия
украина
брюссель
роберт фицо
шарль мишель
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850889415_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_816a6ac47e57fa0cf643a462e8fe49ff.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с приготовлениями. На саммите в Брюсселе в середине декабря 2023 года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. "Как заявили источники, государства-члены готовы принять пакет для Украины на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии... Чиновники добавили, что, если (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, оставшиеся 26 членов решат принять его, и приготовления к такому сценарию хорошо продвинулись", - передает агентство в понедельник. Как отмечается, потенциальный резервный вариант заключается в том, чтобы оставшиеся государства-члены направляли деньги Киеву вне бюджетного процесса ЕС. Предложение будет включать национальные гарантии для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия продолжит блокировать совместное решение. Согласно собеседникам агентства, если Будапешт выберет такой вариант, возможно обострение, в том числе запуск следующего этапа штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как государства-члена. В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех стран-членов, а нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922838025.html
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922854147.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850889415_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_980c44758bea9cec840a17b122e3e649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, брюссель, роберт фицо, шарль мишель, евросоюз, нато, евросовет
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Роберт Фицо, Шарль Мишель, Евросоюз, НАТО, Евросовет
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии

Блумберг: в ЕС готовы выделить Киеву 50 млрд евро вне зависимости от Венгрии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с приготовлениями.
На саммите в Брюсселе в середине декабря 2023 года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
Рустем Умеров
Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров
Вчера, 19:43
«
"Как заявили источники, государства-члены готовы принять пакет для Украины на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии... Чиновники добавили, что, если (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, оставшиеся 26 членов решат принять его, и приготовления к такому сценарию хорошо продвинулись", - передает агентство в понедельник.
Как отмечается, потенциальный резервный вариант заключается в том, чтобы оставшиеся государства-члены направляли деньги Киеву вне бюджетного процесса ЕС. Предложение будет включать национальные гарантии для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия продолжит блокировать совместное решение.
Согласно собеседникам агентства, если Будапешт выберет такой вариант, возможно обострение, в том числе запуск следующего этапа штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как государства-члена.
В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех стран-членов, а нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов
Вчера, 22:03
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельРоберт ФицоШарль МишельЕвросоюзНАТОЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала