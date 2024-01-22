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Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года - РИА Новости, 22.01.2024
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21:24 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922850390.html
Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года
Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года - РИА Новости, 22.01.2024
Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года
Украина с февраля 2022 года получила от Польши военную помощь почти на 3,5 миллиарда долларов, сообщил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:24
2024-01-22T21:24
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денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украина с февраля 2022 года получила от Польши военную помощь почти на 3,5 миллиарда долларов, сообщил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев. "Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти 3,5 миллиарда долларов", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина. Из слов Шмыгаля следует, что речь идет о военной помощи, предоставленной Киеву с начала СВО. В частности, как отметил премьер, за это время польская сторона направила ВСУ сотни танков, самолетов, вертолеты, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, БМП и БТР, противотанковые средства, артиллерию и боеприпасы. Ранее в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, что польские и украинские власти договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240122/raskhody-1922836820.html
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922830757.html
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украина, россия, польша, дональд туск, денис шмыгаль, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Польша, Дональд Туск, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года

Шмыгаль: Польша с февраля 2022 года поставила Украине помощь почти на $3,5 млрд

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украина с февраля 2022 года получила от Польши военную помощь почти на 3,5 миллиарда долларов, сообщил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев.
«
"Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти 3,5 миллиарда долларов", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина.
Из слов Шмыгаля следует, что речь идет о военной помощи, предоставленной Киеву с начала СВО. В частности, как отметил премьер, за это время польская сторона направила ВСУ сотни танков, самолетов, вертолеты, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, БМП и БТР, противотанковые средства, артиллерию и боеприпасы.
Ранее в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, что польские и украинские власти договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Минфин Украины отчитался об оборонных расходах за 2023 год
Вчера, 19:32
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом
Вчера, 18:47
 
УкраинаРоссияПольшаДональд ТускДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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