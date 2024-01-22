Шмыгаль раскрыл сумму военной помощи от Польши за два года
Шмыгаль: Польша с февраля 2022 года поставила Украине помощь почти на $3,5 млрд
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украина с февраля 2022 года получила от Польши военную помощь почти на 3,5 миллиарда долларов, сообщил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев.
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"Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти 3,5 миллиарда долларов", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина.
Из слов Шмыгаля следует, что речь идет о военной помощи, предоставленной Киеву с начала СВО. В частности, как отметил премьер, за это время польская сторона направила ВСУ сотни танков, самолетов, вертолеты, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, БМП и БТР, противотанковые средства, артиллерию и боеприпасы.
Ранее в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, что польские и украинские власти договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.