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Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 22.01.2024
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11:09 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922723471.html
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 22.01.2024
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал бойцам специальной военной операции партию гуманитарной помощи, приобретенную на деньги, сэкономленные на проведении... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:09
2024-01-22T11:09
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал бойцам специальной военной операции партию гуманитарной помощи, приобретенную на деньги, сэкономленные на проведении новогоднего корпоратива, сообщает пресс-служба зоопарка. Для нужд армии были приобретены спальные мешки, костюмы флис, шапки, термобелье, теплые носки, кашне и балаклавы. Также зоопарком были приобретены несколько приборов ночного видения и тепловизоры. "В этом году мы вместе с коллективом приняли решение не проводить новогодний корпоратив, так как это совершенно неуместно. А вместо этого собрали денежные средства и приобрели помощь нашим бойцам. В первую очередь, это вещи разового использования, ведь у ребят на передовой нет возможности постирать одежду. Мы продолжаем, как можем, поддерживать наших бойцов и нашу страну. А ребятам, защищающим нашу Родину, я хочу пожелать скорейшей победы и скорейшего возвращения домой", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина. Собранная гуманитарная помощь была передана представителям координационного центра по поддержке военнослужащих, действующего на базе нижегородского Дома народного единства, для последующей отправки на передовую.
https://ria.ru/20240120/pomosch-1922515825.html
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нижний новгород
Надежные люди, Нижний Новгород
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал гуманитарную помощь бойцам СВО

© Фото : пресс-служба зоопарка "Лимпопо"Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : пресс-служба зоопарка "Лимпопо"
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал бойцам специальной военной операции партию гуманитарной помощи, приобретенную на деньги, сэкономленные на проведении новогоднего корпоратива, сообщает пресс-служба зоопарка.
Для нужд армии были приобретены спальные мешки, костюмы флис, шапки, термобелье, теплые носки, кашне и балаклавы. Также зоопарком были приобретены несколько приборов ночного видения и тепловизоры.
© Фото : пресс-служба зоопарка "Лимпопо"Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : пресс-служба зоопарка "Лимпопо"
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО
"В этом году мы вместе с коллективом приняли решение не проводить новогодний корпоратив, так как это совершенно неуместно. А вместо этого собрали денежные средства и приобрели помощь нашим бойцам. В первую очередь, это вещи разового использования, ведь у ребят на передовой нет возможности постирать одежду. Мы продолжаем, как можем, поддерживать наших бойцов и нашу страну. А ребятам, защищающим нашу Родину, я хочу пожелать скорейшей победы и скорейшего возвращения домой", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина.
Собранная гуманитарная помощь была передана представителям координационного центра по поддержке военнослужащих, действующего на базе нижегородского Дома народного единства, для последующей отправки на передовую.
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