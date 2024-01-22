https://ria.ru/20240122/pomosch-1922723471.html

Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 22.01.2024

Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал бойцам специальной военной операции партию гуманитарной помощи, приобретенную на деньги, сэкономленные на проведении... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:09

2024-01-22T11:09

2024-01-22T11:09

надежные люди

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал бойцам специальной военной операции партию гуманитарной помощи, приобретенную на деньги, сэкономленные на проведении новогоднего корпоратива, сообщает пресс-служба зоопарка. Для нужд армии были приобретены спальные мешки, костюмы флис, шапки, термобелье, теплые носки, кашне и балаклавы. Также зоопарком были приобретены несколько приборов ночного видения и тепловизоры. "В этом году мы вместе с коллективом приняли решение не проводить новогодний корпоратив, так как это совершенно неуместно. А вместо этого собрали денежные средства и приобрели помощь нашим бойцам. В первую очередь, это вещи разового использования, ведь у ребят на передовой нет возможности постирать одежду. Мы продолжаем, как можем, поддерживать наших бойцов и нашу страну. А ребятам, защищающим нашу Родину, я хочу пожелать скорейшей победы и скорейшего возвращения домой", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина. Собранная гуманитарная помощь была передана представителям координационного центра по поддержке военнослужащих, действующего на базе нижегородского Дома народного единства, для последующей отправки на передовую.

https://ria.ru/20240120/pomosch-1922515825.html

нижний новгород

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижний новгород