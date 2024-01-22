https://ria.ru/20240122/polsha-1922808126.html

Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024

Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:11

2024-01-22T17:11

2024-01-22T17:38

польша

смоленск

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

катастрофа польского самолета под смоленском

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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в заявлении МИД республики."Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.В МИД пояснили, что в вышеуказанной декларации о намерениях стороны заявили "о желании сотрудничества, которое должно было касаться подготовки межгосударственной жалобы против России в Европейский суд по правам человека в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М над аэропортом "Смоленск Северный" на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года"."В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения", - говорится в заявлении.В октябре 2023 года прежний министр иностранных дел Збигнев Рау подписал соглашение с юридической конторой Бена Эммерсона, которая должна была подготовить иск в ЕСПЧ. Стоимость составила почти 1 миллион злотых (250 тысяч долларов). Польша намеревалась призвать РФ к ответственности за якобы нарушения прав человека в связи с авиационным происшествием 10 апреля 2010 года в Смоленске и принять во внимание, среди прочего, утверждения о нарушении 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на жизнь, а также якобы нарушения прав семей жертв.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Пришедшая в 2015 году к власти в Польше партия "Право и справедливость" не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которая работала несколько лет.Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.

https://ria.ru/20231219/polsha-1916612759.html

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

https://ria.ru/20231215/ekspertiza-1916095785.html

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

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Кирилл Волков

польша, смоленск, россия, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, катастрофа польского самолета под смоленском