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Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024
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17:11 22.01.2024 (обновлено: 17:38 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/polsha-1922808126.html
Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024
Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:11
2024-01-22T17:38
польша
смоленск
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
катастрофа польского самолета под смоленском
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в заявлении МИД республики."Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.В МИД пояснили, что в вышеуказанной декларации о намерениях стороны заявили "о желании сотрудничества, которое должно было касаться подготовки межгосударственной жалобы против России в Европейский суд по правам человека в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М над аэропортом "Смоленск Северный" на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года"."В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения", - говорится в заявлении.В октябре 2023 года прежний министр иностранных дел Збигнев Рау подписал соглашение с юридической конторой Бена Эммерсона, которая должна была подготовить иск в ЕСПЧ. Стоимость составила почти 1 миллион злотых (250 тысяч долларов). Польша намеревалась призвать РФ к ответственности за якобы нарушения прав человека в связи с авиационным происшествием 10 апреля 2010 года в Смоленске и принять во внимание, среди прочего, утверждения о нарушении 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на жизнь, а также якобы нарушения прав семей жертв.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Пришедшая в 2015 году к власти в Польше партия "Право и справедливость" не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которая работала несколько лет.Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.
https://ria.ru/20231219/polsha-1916612759.html
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польша, смоленск, россия, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, катастрофа польского самолета под смоленском
Польша, Смоленск, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Катастрофа польского самолета под Смоленском
Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Польша не подаст на Россию в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМесто падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. 2010 год
Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. 2010 год - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. 2010 год. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в заявлении МИД республики.
"Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
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В МИД пояснили, что в вышеуказанной декларации о намерениях стороны заявили "о желании сотрудничества, которое должно было касаться подготовки межгосударственной жалобы против России в Европейский суд по правам человека в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М над аэропортом "Смоленск Северный" на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года".
"В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения", - говорится в заявлении.
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В октябре 2023 года прежний министр иностранных дел Збигнев Рау подписал соглашение с юридической конторой Бена Эммерсона, которая должна была подготовить иск в ЕСПЧ. Стоимость составила почти 1 миллион злотых (250 тысяч долларов). Польша намеревалась призвать РФ к ответственности за якобы нарушения прав человека в связи с авиационным происшествием 10 апреля 2010 года в Смоленске и принять во внимание, среди прочего, утверждения о нарушении 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на жизнь, а также якобы нарушения прав семей жертв.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Пришедшая в 2015 году к власти в Польше партия "Право и справедливость" не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которая работала несколько лет.
Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.
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ПольшаСмоленскРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреКатастрофа польского самолета под Смоленском
 
 
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