Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
Польша не подаст на Россию в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМесто падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. 2010 год
Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском. 2010 год. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в заявлении МИД республики.
"Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
В МИД пояснили, что в вышеуказанной декларации о намерениях стороны заявили "о желании сотрудничества, которое должно было касаться подготовки межгосударственной жалобы против России в Европейский суд по правам человека в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М над аэропортом "Смоленск Северный" на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года".
"В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения", - говорится в заявлении.
В октябре 2023 года прежний министр иностранных дел Збигнев Рау подписал соглашение с юридической конторой Бена Эммерсона, которая должна была подготовить иск в ЕСПЧ. Стоимость составила почти 1 миллион злотых (250 тысяч долларов). Польша намеревалась призвать РФ к ответственности за якобы нарушения прав человека в связи с авиационным происшествием 10 апреля 2010 года в Смоленске и принять во внимание, среди прочего, утверждения о нарушении 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на жизнь, а также якобы нарушения прав семей жертв.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Пришедшая в 2015 году к власти в Польше партия "Право и справедливость" не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которая работала несколько лет.
Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.