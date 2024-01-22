https://ria.ru/20240122/pogoda-1922688540.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:06

2024-01-22T08:06

2024-01-22T08:06

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно, в начале дня с прояснениями, без существенных осадков. В Москве максимальная температура воздуха минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 5 - минус 10", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - они составят 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240121/moroz-1922586316.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество