https://ria.ru/20240122/pogoda-1922688540.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:06
2024-01-22T08:06
2024-01-22T08:06
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно, в начале дня с прояснениями, без существенных осадков. В Москве максимальная температура воздуха минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 5 - минус 10", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - они составят 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240121/moroz-1922586316.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество
Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается облачная погода и не выше минус 6 градусов