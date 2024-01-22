Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pogoda-1922688540.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:06
2024-01-22T08:06
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922297621_0:0:3454:1943_1920x0_80_0_0_4ee819f4da7086f2148de25b367e1464.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно, в начале дня с прояснениями, без существенных осадков. В Москве максимальная температура воздуха минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 5 - минус 10", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - они составят 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240121/moroz-1922586316.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922297621_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_4e441a022fb1d2fc8a4eb4664910c3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество
Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и не выше минус 6 градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно, в начале дня с прояснениями, без существенных осадков. В Москве максимальная температура воздуха минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 5 - минус 10", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - они составят 753 миллиметра ртутного столба.
Зима - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В Подмосковье ночью зафиксировали 25-градусные морозы
Вчера, 10:50
 
Михаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала