https://ria.ru/20240122/podpisi-1922767779.html

В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей

В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей - РИА Новости, 22.01.2024

В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей

В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина в ходе нынешней избирательной кампании собрано втрое больше подписей... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:26

2024-01-22T14:26

2024-01-22T14:27

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

владимир машков

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина в ходе нынешней избирательной кампании собрано втрое больше подписей избирателей, чем на выборах 2018 года, заявил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков."Всего за месяц работы избирательного штаба было собрано в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону. Это большой успех. И это в три раза больше, чем было собрано в 2018 году", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в избирательном штабе в Гостином дворе.

https://ria.ru/20240122/putin-1922723919.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, владимир путин, владимир машков