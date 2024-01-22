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В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей - РИА Новости, 22.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:26 22.01.2024 (обновлено: 14:27 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/podpisi-1922767779.html
В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей
В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей - РИА Новости, 22.01.2024
В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей
В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина в ходе нынешней избирательной кампании собрано втрое больше подписей... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:26
2024-01-22T14:27
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
владимир машков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина в ходе нынешней избирательной кампании собрано втрое больше подписей избирателей, чем на выборах 2018 года, заявил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков."Всего за месяц работы избирательного штаба было собрано в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону. Это большой успех. И это в три раза больше, чем было собрано в 2018 году", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в избирательном штабе в Гостином дворе.
https://ria.ru/20240122/putin-1922723919.html
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россия, политика, владимир путин, владимир машков
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Владимир Машков
В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей

Машков: в поддержку Путина собрали втрое больше подписей, чем на выборах-2018

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина в ходе нынешней избирательной кампании собрано втрое больше подписей избирателей, чем на выборах 2018 года, заявил сопредседатель центрального избирательного штаба Путина Владимир Машков.
«
"Всего за месяц работы избирательного штаба было собрано в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону. Это большой успех. И это в три раза больше, чем было собрано в 2018 году", - сообщил Машков в понедельник во время вручения удостоверений доверенным лицам Путина в избирательном штабе в Гостином дворе.
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
Вчера, 11:10
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир ПутинВладимир Машков
 
 
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