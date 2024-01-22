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Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины - РИА Новости, 22.01.2024
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22:59 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/podderzhka-1922857776.html
Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины
Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины - РИА Новости, 22.01.2024
Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:59
2024-01-22T22:59
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине. "Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга. "Это будет иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", - добавил он. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html
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в мире, украина, джон кирби, нато, сергей лавров, россия, сша
В мире, Украина, Джон Кирби, НАТО, Сергей Лавров, Россия, США
Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины

Кирби: если США прекратят поддержку Киева, то и союзники могут поступить так же

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине.
«
"Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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«
"Это будет иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", - добавил он.
Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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