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ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей - РИА Новости, 22.01.2024
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03:15 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/platezhi-1922677366.html
ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей
ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей - РИА Новости, 22.01.2024
ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей
Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об ограничении до 90 дней периода, за который может быть... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:15
2024-01-22T03:15
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об ограничении до 90 дней периода, за который может быть произведен перерасчет для добросовестных плательщиков-собственников помещений по инициативе поставщиков коммунальных услуг, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ЛДПР. Изменения предлагается внести в статью 155 Жилищного кодекса РФ, законодательная инициатива внесена в Думу в понедельник, сообщили в партии. "Депутаты нашей фракции регулярно получают обращения граждан по поводу систематического и порой необъяснимого повышения платы за коммунальные услуги за прошлые периоды… ЛДПР предлагает защитить добросовестных собственников помещений от возможных изменений размера платы за истекший период и перерасчета платежей в большую сторону. Все платежи ЖКХ должны быть понятны и прозрачны гражданам", - считает Слуцкий. В настоящее время Жилищный кодекс детально регулирует обязанность граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, при этом собственники или наниматели жилых помещений, которые добросовестно оплачивают счета, не защищены законом от возможных изменений размера оплаты в большую сторону, отметил он. Сегодня закон обязывает собственника или нанимателя помещения внести оплату в случае образования задолженности ввиду несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а статья 155 ЖК устанавливает сроки и соответствующие срокам пени для перерасчета по указанным платежам при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение платы за прошлый период. Однако каких-либо ограничений периода, за который может быть произведен перерасчет по инициативе поставщика коммунальных услуг, в настоящее время законом не предусмотрено, сообщили в ЛДПР. Такое положение оставляет граждан беззащитными от возможных злоупотреблений со стороны управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и иных лиц, никак не мотивируя последних к правильному и своевременному расчету размера платы в платежных документах, сообщили либерал-демократы. Разработанный законопроект ограничит период, за который может быть увеличена плата за коммунальные услуги, - не более чем на 90 дней до дня наступления установленного срока оплаты при отсутствии недобросовестности со стороны собственников помещений в многоквартирном доме или нанимателей жилых помещений, добавили там. "Важно, что граждане получат дополнительные гарантии соблюдения своих жилищных прав. Это положительно скажется на финансовом положении российских семей, исключив неопределенность и непредсказуемость в отношениях с получателями платы за жилье и коммунальные услуги", - убежден Слуцкий.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей

ЛДПР предлагает ограничить срок перерасчета коммунальных платежей до 90 дней

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионерка держит в руках квитанцию ЖКХ
Пенсионерка держит в руках квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионерка держит в руках квитанцию ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об ограничении до 90 дней периода, за который может быть произведен перерасчет для добросовестных плательщиков-собственников помещений по инициативе поставщиков коммунальных услуг, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ЛДПР.
Изменения предлагается внести в статью 155 Жилищного кодекса РФ, законодательная инициатива внесена в Думу в понедельник, сообщили в партии.
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"Депутаты нашей фракции регулярно получают обращения граждан по поводу систематического и порой необъяснимого повышения платы за коммунальные услуги за прошлые периоды… ЛДПР предлагает защитить добросовестных собственников помещений от возможных изменений размера платы за истекший период и перерасчета платежей в большую сторону. Все платежи ЖКХ должны быть понятны и прозрачны гражданам", - считает Слуцкий.
В настоящее время Жилищный кодекс детально регулирует обязанность граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, при этом собственники или наниматели жилых помещений, которые добросовестно оплачивают счета, не защищены законом от возможных изменений размера оплаты в большую сторону, отметил он.
Сегодня закон обязывает собственника или нанимателя помещения внести оплату в случае образования задолженности ввиду несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а статья 155 ЖК устанавливает сроки и соответствующие срокам пени для перерасчета по указанным платежам при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение платы за прошлый период. Однако каких-либо ограничений периода, за который может быть произведен перерасчет по инициативе поставщика коммунальных услуг, в настоящее время законом не предусмотрено, сообщили в ЛДПР.
Такое положение оставляет граждан беззащитными от возможных злоупотреблений со стороны управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и иных лиц, никак не мотивируя последних к правильному и своевременному расчету размера платы в платежных документах, сообщили либерал-демократы.
Разработанный законопроект ограничит период, за который может быть увеличена плата за коммунальные услуги, - не более чем на 90 дней до дня наступления установленного срока оплаты при отсутствии недобросовестности со стороны собственников помещений в многоквартирном доме или нанимателей жилых помещений, добавили там.
"Важно, что граждане получат дополнительные гарантии соблюдения своих жилищных прав. Это положительно скажется на финансовом положении российских семей, исключив неопределенность и непредсказуемость в отношениях с получателями платы за жилье и коммунальные услуги", - убежден Слуцкий.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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