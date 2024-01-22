https://ria.ru/20240122/platezhi-1922677366.html

ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей

ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей - РИА Новости, 22.01.2024

ЛДПР предложила ограничить срок перерасчета коммунальных платежей

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об ограничении до 90 дней периода, за который может быть... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T03:15

2024-01-22T03:15

2024-01-22T03:15

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об ограничении до 90 дней периода, за который может быть произведен перерасчет для добросовестных плательщиков-собственников помещений по инициативе поставщиков коммунальных услуг, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ЛДПР. Изменения предлагается внести в статью 155 Жилищного кодекса РФ, законодательная инициатива внесена в Думу в понедельник, сообщили в партии. "Депутаты нашей фракции регулярно получают обращения граждан по поводу систематического и порой необъяснимого повышения платы за коммунальные услуги за прошлые периоды… ЛДПР предлагает защитить добросовестных собственников помещений от возможных изменений размера платы за истекший период и перерасчета платежей в большую сторону. Все платежи ЖКХ должны быть понятны и прозрачны гражданам", - считает Слуцкий. В настоящее время Жилищный кодекс детально регулирует обязанность граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, при этом собственники или наниматели жилых помещений, которые добросовестно оплачивают счета, не защищены законом от возможных изменений размера оплаты в большую сторону, отметил он. Сегодня закон обязывает собственника или нанимателя помещения внести оплату в случае образования задолженности ввиду несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а статья 155 ЖК устанавливает сроки и соответствующие срокам пени для перерасчета по указанным платежам при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение платы за прошлый период. Однако каких-либо ограничений периода, за который может быть произведен перерасчет по инициативе поставщика коммунальных услуг, в настоящее время законом не предусмотрено, сообщили в ЛДПР. Такое положение оставляет граждан беззащитными от возможных злоупотреблений со стороны управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и иных лиц, никак не мотивируя последних к правильному и своевременному расчету размера платы в платежных документах, сообщили либерал-демократы. Разработанный законопроект ограничит период, за который может быть увеличена плата за коммунальные услуги, - не более чем на 90 дней до дня наступления установленного срока оплаты при отсутствии недобросовестности со стороны собственников помещений в многоквартирном доме или нанимателей жилых помещений, добавили там. "Важно, что граждане получат дополнительные гарантии соблюдения своих жилищных прав. Это положительно скажется на финансовом положении российских семей, исключив неопределенность и непредсказуемость в отношениях с получателями платы за жилье и коммунальные услуги", - убежден Слуцкий.

https://realty.ria.ru/20230620/zhkkh-1878609010.html

https://realty.ria.ru/20240120/zhkkh-1922515553.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф