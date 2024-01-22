https://ria.ru/20240122/pickpoint-1922854895.html

Суд признал Pickpoint банкротом

Суд признал Pickpoint банкротом - РИА Новости, 22.01.2024

Суд признал Pickpoint банкротом

Арбитражный суд Москвы в понедельник признал банкротом ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов через... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:10

2024-01-22T22:10

2024-01-22T22:10

москва

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник признал банкротом ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд открыл в отношении имущества должника конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в компании в июле по ее собственному заявлению. На тот момент долги сервиса доставки превышали 50 миллионов рублей и к компании было подано свыше 150 исков еще на 400 миллионов рублей. В определении суда о введении наблюдения также отмечалось, что задолженность по заработной плате составляла более 19,5 миллиона рублей. Должник тогда в суде заявил, что его счета заблокированы, объективная возможность погашения кредиторской задолженности в полном объеме отсутствует. Суд утвердил временным управляющим Ксению Штрак из саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих". Заявление о своем банкротстве PickPoint направил в суд в апреле. До этого газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями.

https://ria.ru/20230410/pickpoint-1864288498.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, арбитражный суд г. москвы