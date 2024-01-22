https://ria.ru/20240122/pevitsa-1922811003.html

Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников

Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников - РИА Новости, 22.01.2024

Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников

Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова в четвертый раз помогла полиции поймать телефонных мошенников, сообщили в МВД по республике. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:20

2024-01-22T17:20

2024-01-22T17:35

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уфа

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УФА, 22 янв — РИА Новости. Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова в четвертый раз помогла полиции поймать телефонных мошенников, сообщили в МВД по республике. "Неизвестные снова связались с артисткой театра по городскому номеру и сообщили, что ее племянница спровоцировала ДТП. Женщина решила подыграть аферистам. Пока злоумышленники пытались заполучить ее доверие, уфимка смогла позвонить в полицию и сообщить о происходящем", — говорится в заявлении пресс-службы. Мошенники требовали 1,5 миллиона рублей для лечения потерпевшей, однако затем согласились и на 300 тысяч. Злоумышленники оформили услугу доставки в такси и попросили передать наличные. Положив в пакет полотенце вместо денег, Хуснутдинова отнесла посылку курьеру. В итоге на указанный адрес приехали сотрудники уголовного розыска, которые стали ждать аферистов."В руки полицейских попали 34-летний водитель такси и 19-летняя девушка, с помощью которой все похищенные деньги должны были поступить на счет злоумышленников. Девушка откликнулась в соцсетях на предложение о подработке. Нужно было принимать наличность от клиентов и переводить их на указанный счет. При этом она была уверена, что получает деньги от собственников и не подозревала, что помогает мошенникам. Таксист якобы также не знал о своем участии в махинациях. Он просто выполнял свою работу, доставляя посылку", — говорится в релизе. Ранее в полиции рассказывали, как артистка три раза подыгрывала мошенникам, соглашаясь на их условия. Преступников задерживали с поличным при передаче денег. В региональном МВД также сообщили, что намерены наградить оперную певицу.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html

https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан