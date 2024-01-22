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Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников - РИА Новости, 22.01.2024
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Хорошие новости
 
17:20 22.01.2024 (обновлено: 17:35 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pevitsa-1922811003.html
Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников
Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников - РИА Новости, 22.01.2024
Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников
Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова в четвертый раз помогла полиции поймать телефонных мошенников, сообщили в МВД по республике. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:20
2024-01-22T17:35
хорошие новости
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 22 янв — РИА Новости. Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова в четвертый раз помогла полиции поймать телефонных мошенников, сообщили в МВД по республике. "Неизвестные снова связались с артисткой театра по городскому номеру и сообщили, что ее племянница спровоцировала ДТП. Женщина решила подыграть аферистам. Пока злоумышленники пытались заполучить ее доверие, уфимка смогла позвонить в полицию и сообщить о происходящем", — говорится в заявлении пресс-службы. Мошенники требовали 1,5 миллиона рублей для лечения потерпевшей, однако затем согласились и на 300 тысяч. Злоумышленники оформили услугу доставки в такси и попросили передать наличные. Положив в пакет полотенце вместо денег, Хуснутдинова отнесла посылку курьеру. В итоге на указанный адрес приехали сотрудники уголовного розыска, которые стали ждать аферистов."В руки полицейских попали 34-летний водитель такси и 19-летняя девушка, с помощью которой все похищенные деньги должны были поступить на счет злоумышленников. Девушка откликнулась в соцсетях на предложение о подработке. Нужно было принимать наличность от клиентов и переводить их на указанный счет. При этом она была уверена, что получает деньги от собственников и не подозревала, что помогает мошенникам. Таксист якобы также не знал о своем участии в махинациях. Он просто выполнял свою работу, доставляя посылку", — говорится в релизе. Ранее в полиции рассказывали, как артистка три раза подыгрывала мошенникам, соглашаясь на их условия. Преступников задерживали с поличным при передаче денег. В региональном МВД также сообщили, что намерены наградить оперную певицу.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции поймать мошенников

Оперная певица из Уфы в 4-й раз помогла полиции поймать телефонных мошенников

© Башкирский государственный театр оперы и балетаОлеся Хуснутдинова после получения благодарственного письма за содействие полиции
Олеся Хуснутдинова после получения благодарственного письма за содействие полиции
© Башкирский государственный театр оперы и балета
Олеся Хуснутдинова после получения благодарственного письма за содействие полиции. Архивное фото
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УФА, 22 янв — РИА Новости. Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова в четвертый раз помогла полиции поймать телефонных мошенников, сообщили в МВД по республике.
«
"Неизвестные снова связались с артисткой театра по городскому номеру и сообщили, что ее племянница спровоцировала ДТП. Женщина решила подыграть аферистам. Пока злоумышленники пытались заполучить ее доверие, уфимка смогла позвонить в полицию и сообщить о происходящем", — говорится в заявлении пресс-службы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника
13 марта 2023, 17:30
Мошенники требовали 1,5 миллиона рублей для лечения потерпевшей, однако затем согласились и на 300 тысяч. Злоумышленники оформили услугу доставки в такси и попросили передать наличные. Положив в пакет полотенце вместо денег, Хуснутдинова отнесла посылку курьеру.
В итоге на указанный адрес приехали сотрудники уголовного розыска, которые стали ждать аферистов.
"В руки полицейских попали 34-летний водитель такси и 19-летняя девушка, с помощью которой все похищенные деньги должны были поступить на счет злоумышленников. Девушка откликнулась в соцсетях на предложение о подработке. Нужно было принимать наличность от клиентов и переводить их на указанный счет. При этом она была уверена, что получает деньги от собственников и не подозревала, что помогает мошенникам. Таксист якобы также не знал о своем участии в махинациях. Он просто выполнял свою работу, доставляя посылку", — говорится в релизе.
Ранее в полиции рассказывали, как артистка три раза подыгрывала мошенникам, соглашаясь на их условия. Преступников задерживали с поличным при передаче денег.
В региональном МВД также сообщили, что намерены наградить оперную певицу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
10 августа 2023, 10:37
 
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