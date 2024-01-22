Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек
Петицию об увольнении выбросившей кота проводницы подписали 340 тысяч человек
© Фото : соцсетиКот Твикс
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за 4 дня подписали более 340 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.
Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. Ее уже подписали 340 749 человек.
На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы. Это обращение собрало более 131 тысячи подписей.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.