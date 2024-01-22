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Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек - РИА Новости, 22.01.2024
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10:35 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/petitsiya-1922714728.html
Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек
Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек - РИА Новости, 22.01.2024
Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за 4 дня подписали более 340 тысяч человек, следует из данных на сайте РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:35
2024-01-22T10:35
гибель кота твикса
киров
ржд
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за 4 дня подписали более 340 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org. Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. Ее уже подписали 340 749 человек. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы. Это обращение собрало более 131 тысячи подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления). Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
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гибель кота твикса, киров, ржд, общество
Гибель кота Твикса, Киров, РЖД, Общество
Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек

Петицию об увольнении выбросившей кота проводницы подписали 340 тысяч человек

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за 4 дня подписали более 340 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.
Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. Ее уже подписали 340 749 человек.
На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы. Это обращение собрало более 131 тысячи подписей.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
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Гибель кота ТвиксаКировРЖДОбщество
 
 
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