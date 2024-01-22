https://ria.ru/20240122/petitsiya-1922714728.html

Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек

Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек - РИА Новости, 22.01.2024

Уволить проводницу, выбросившую кота Твикса, призвали 340 тысяч человек

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за 4 дня подписали более 340 тысяч человек, следует из данных на сайте РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:35

2024-01-22T10:35

2024-01-22T10:35

гибель кота твикса

киров

ржд

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за 4 дня подписали более 340 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org. Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. Ее уже подписали 340 749 человек. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы. Это обращение собрало более 131 тысячи подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления). Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.

https://ria.ru/20240121/profsoyuz-1922631629.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гибель кота твикса, киров, ржд, общество