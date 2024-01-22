https://ria.ru/20240122/peskov-1922741010.html

Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым

Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым - РИА Новости, 22.01.2024

Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:30

2024-01-22T12:30

2024-01-22T12:42

владимир путин

политика

россия

михаил шмаков

дмитрий песков

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наряду с другими у него будет на приеме Михаил Шмаков - председатель Федерации Независимых Профсоюзов России", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240119/putin-1922326582.html

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владимир путин, политика, россия, михаил шмаков, дмитрий песков, федерация независимых профсоюзов россии