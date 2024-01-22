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Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым - РИА Новости, 22.01.2024
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12:30 22.01.2024 (обновлено: 12:42 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/peskov-1922741010.html
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым - РИА Новости, 22.01.2024
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:30
2024-01-22T12:42
владимир путин
политика
россия
михаил шмаков
дмитрий песков
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наряду с другими у него будет на приеме Михаил Шмаков - председатель Федерации Независимых Профсоюзов России", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240119/putin-1922326582.html
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владимир путин, политика, россия, михаил шмаков, дмитрий песков, федерация независимых профсоюзов россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Михаил Шмаков, Дмитрий Песков, Федерация независимых профсоюзов России
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым

Песков: Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем фнпр

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наряду с другими у него будет на приеме Михаил Шмаков - председатель Федерации Независимых Профсоюзов России", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
19 января, 13:22
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияМихаил ШмаковДмитрий ПесковФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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