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Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым - РИА Новости, 22.01.2024
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:30
2024-01-22T12:30
2024-01-22T12:42
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наряду с другими у него будет на приеме Михаил Шмаков - председатель Федерации Независимых Профсоюзов России", - сказал Песков.
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владимир путин, политика, россия, михаил шмаков, дмитрий песков, федерация независимых профсоюзов россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Михаил Шмаков, Дмитрий Песков, Федерация независимых профсоюзов России
Путин проведет встречу с председателем ФНПР Шмаковым
Песков: Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем фнпр